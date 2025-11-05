ふわとろ毛布 もこもこ ブランケット 心地よい肌さわり 厚手でポカポカ暖かい 最安値宣言工場　790円/枚　11月16日から新規取引募集を開始いたします

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに裏起毛パンツの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします



毛布 ふわとろ毛布 もこもこ毛布 ブランケット 　11月16日から新規取引募集を開始いたします



高密度・高品質な素材を選ぶことで、製品は軽量性を保ちながら保温性能も抜群です。


寝返りも打ちやすく、よりノンストレスな眠りに。 静電気防止加工済み あのイヤなバチバチを軽減。洗ってもふわふわの状態を保ちファイバーで、耐久性にも優れています。


静電気防止加工が施されており、冬場の乾燥した空気による静電気を軽減します。より乾きやすく、ご家庭で丸洗いできます。


フランネル生地は、驚くほど軽量かつ心地よい暖かさを提供します。


毛布 ふわとろ毛布 もふもふ もこもこ毛布 高品質 シングル ダブル ハーフ ブランケット


掛け毛布 おしゃれ 掛け布団 ふわもこ もうふ あったか 厚手 秋冬 静電気防止 防臭 大判 洗える


ふわふわ、なめらかでやみつきになる手触り


繊維の密度が高いから、一般的なブランケットよりもっと柔らかくて、抜けもや少なくなっています


保温性が高いことや着心地が軽いことなどが挙げられます。


表生地は高密度フランネル生地を使用。薄くて軽い。真冬の布団との相性は抜群。


羽毛のインナーケットとして使うことで、体と羽毛のすきまを埋め、なんだかとても暖かい


日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場　各OEM生産の取引募集を開始いたしました

　弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT　GX4　TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat　Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。



【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】
義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.
URL:https://ytbra.com
担当：ハン


LINEのID：yiwuyuuto
E-mail: info@yuuto-japan.com