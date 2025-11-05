AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナーレポート。参加実績と開催概要を発表

株式会社BOTANICO

2025年11月5日（水）に 「AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナー」 をオンラインにて開催しました。

今回のセミナーには、 27名の申込（1人あたり獲得単価2,222円）、 16名の参加（1人あたり獲得単価3,750円） があり、限られた広告費の中で高い費用対効果を実現しました。

■開催概要

人材不足、広告費の高騰、SNS運用の属人化──。

いま多くの中小企業が直面している課題は、「仕組みを持たないまま現場に任せてしまう」ことにあります。特にSNSでは“更新が目的化”し、売上につながらないまま時間と労力だけが消費されているケースが少なくありません。

本セミナーでは、こうした課題を解決するために、 AIを活用してSNSを経営戦略と直結させる方法 をテーマに開催。単なる作業効率化ではなく、AIによるデータ解析や戦略設計を取り入れ、「売上を伸ばすSNS」へと進化させるための具体的な手法を解説しました。

■当日の主な内容

AIで効率化するSNS運用術

投稿企画・分析・改善の自動化による属人化の解消

売上を最大化する仕組み化設計

フォロワー数ではなく、LTV・CVRを重視したKPI設計

中小企業ならではの勝ち筋発見法

限られたリソースでも成果を出すための思考法と実例紹介

参加者からは

「更新中心の運用から売上につながるヒントを得られた」

「AIを作業効率化ツールではなく、戦略設計に活かす視点が参考になった」

といった声が多く寄せられました。

■登壇者プロフィール

ゴジキ（株式会社BOTANICO／アシナミSNS監修）

SNS発信を軸にキャリアを築き、著書8冊を出版。

総フォロワー約4万人。

最新刊『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版。

企業SNS支援、広告運用、メディア出演など幅広い実績を持つ。

■今後のゴジキ登壇予定セミナー

12月3日（水）15:00～

「2026年AI×SNSマーケティング予想最前線セミナー」

（主催：株式会社BOTANICO）

AIとSNSの進化がもたらす2026年のトレンドや市場の変化を、最新データと事例をもとに徹底予測します。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZp5jl17oEFbOdoUo3yoWZPsRw9WBn48dlA8u3tFxHjBrsbA/viewform)

2026年1月14日（水）15:00～

「共感資産で売上を伸ばすXマーケティングセミナー」

（主催：株式会社BOTANICO）

SNS運用を「共感資産」として経営に活かし、フォロワー数ではなく“信頼関係”で売上を伸ばすためのXマーケティング戦略を具体事例とともに紹介します。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/R1543X9A9bLjaagz8)

■まとめ

本セミナーでは、AIとSNSを組み合わせた実践的なマーケティング設計を通じて、

「SNSに振り回される側」から「SNSを武器にする側」へと変わるための具体策を提示しました。

BOTANICOでは今後も、中小企業の課題解決に直結する実践型セミナーを定期的に開催してまいります。