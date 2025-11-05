AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナーレポート。参加実績と開催概要を発表
2025年11月5日（水）に 「AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナー」 をオンラインにて開催しました。
今回のセミナーには、 27名の申込（1人あたり獲得単価2,222円）、 16名の参加（1人あたり獲得単価3,750円） があり、限られた広告費の中で高い費用対効果を実現しました。
■開催概要
人材不足、広告費の高騰、SNS運用の属人化──。
いま多くの中小企業が直面している課題は、「仕組みを持たないまま現場に任せてしまう」ことにあります。特にSNSでは“更新が目的化”し、売上につながらないまま時間と労力だけが消費されているケースが少なくありません。
本セミナーでは、こうした課題を解決するために、 AIを活用してSNSを経営戦略と直結させる方法 をテーマに開催。単なる作業効率化ではなく、AIによるデータ解析や戦略設計を取り入れ、「売上を伸ばすSNS」へと進化させるための具体的な手法を解説しました。
■当日の主な内容
AIで効率化するSNS運用術
投稿企画・分析・改善の自動化による属人化の解消
売上を最大化する仕組み化設計
フォロワー数ではなく、LTV・CVRを重視したKPI設計
中小企業ならではの勝ち筋発見法
限られたリソースでも成果を出すための思考法と実例紹介
参加者からは
「更新中心の運用から売上につながるヒントを得られた」
「AIを作業効率化ツールではなく、戦略設計に活かす視点が参考になった」
といった声が多く寄せられました。
■登壇者プロフィール
ゴジキ（株式会社BOTANICO／アシナミSNS監修）
SNS発信を軸にキャリアを築き、著書8冊を出版。
総フォロワー約4万人。
最新刊『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版。
企業SNS支援、広告運用、メディア出演など幅広い実績を持つ。
■今後のゴジキ登壇予定セミナー
12月3日（水）15:00～
「2026年AI×SNSマーケティング予想最前線セミナー」
（主催：株式会社BOTANICO）
AIとSNSの進化がもたらす2026年のトレンドや市場の変化を、最新データと事例をもとに徹底予測します。
お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZp5jl17oEFbOdoUo3yoWZPsRw9WBn48dlA8u3tFxHjBrsbA/viewform)
2026年1月14日（水）15:00～
「共感資産で売上を伸ばすXマーケティングセミナー」
（主催：株式会社BOTANICO）
SNS運用を「共感資産」として経営に活かし、フォロワー数ではなく“信頼関係”で売上を伸ばすためのXマーケティング戦略を具体事例とともに紹介します。
お申し込みはこちら(https://forms.gle/R1543X9A9bLjaagz8)
■まとめ
本セミナーでは、AIとSNSを組み合わせた実践的なマーケティング設計を通じて、
「SNSに振り回される側」から「SNSを武器にする側」へと変わるための具体策を提示しました。
BOTANICOでは今後も、中小企業の課題解決に直結する実践型セミナーを定期的に開催してまいります。