80億回再生を突破したシンガーソングライター有華、自身のラジオで入籍を発表『牛乳石鹸presents ゆかの湯』

朝日放送ラジオ株式会社

関西出身、SNSの総フォロワー数120万人以上というシンガーソングライター有華による30分のラジオ番組「牛乳石鹸presents ゆかの湯」。


今回、ラジオの放送冒頭で入籍をしたことを発表した。




有華は11月3日に自身のSNSにて入籍を報告。


本ラジオは入籍報告の翌日の収録ということもあり、リスナーからたくさんのお祝いのおたよりが届いた。


おたよりでは、入籍にちなんでお祝いで食べたいものは何か？について語るシーンや、長年のリスナーからのうるっとくるメッセージなどあたたかい言葉がたくさん寄せられた。


リクエスト曲『Partner』では、有華が冒頭を生歌で披露する演出も。


幸せあふれる放送は11月6日（木）24時30分から、ぜひお聴きください。




【番組概要】


番組名： 牛乳石鹸presents ゆかの湯


放送日時：毎週木曜24:30～25:00


出演者：有華


配信：radiko 各Podcast


ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/