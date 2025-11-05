80億回再生を突破したシンガーソングライター有華、自身のラジオで入籍を発表『牛乳石鹸presents ゆかの湯』
朝日放送ラジオ株式会社
関西出身、SNSの総フォロワー数120万人以上というシンガーソングライター有華による30分のラジオ番組「牛乳石鹸presents ゆかの湯」。
今回、ラジオの放送冒頭で入籍をしたことを発表した。
有華は11月3日に自身のSNSにて入籍を報告。
本ラジオは入籍報告の翌日の収録ということもあり、リスナーからたくさんのお祝いのおたよりが届いた。
おたよりでは、入籍にちなんでお祝いで食べたいものは何か？について語るシーンや、長年のリスナーからのうるっとくるメッセージなどあたたかい言葉がたくさん寄せられた。
リクエスト曲『Partner』では、有華が冒頭を生歌で披露する演出も。
幸せあふれる放送は11月6日（木）24時30分から、ぜひお聴きください。
【番組概要】
番組名： 牛乳石鹸presents ゆかの湯
放送日時：毎週木曜24:30～25:00
出演者：有華
配信：radiko 各Podcast
ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/