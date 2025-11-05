80億回再生を突破したシンガーソングライター有華、自身のラジオで入籍を発表『牛乳石鹸presents ゆかの湯』

朝日放送ラジオ株式会社

関西出身、SNSの総フォロワー数120万人以上というシンガーソングライター有華による30分のラジオ番組「牛乳石鹸presents ゆかの湯」。

今回、ラジオの放送冒頭で入籍をしたことを発表した。

有華は11月3日に自身のSNSにて入籍を報告。

本ラジオは入籍報告の翌日の収録ということもあり、リスナーからたくさんのお祝いのおたよりが届いた。

おたよりでは、入籍にちなんでお祝いで食べたいものは何か？について語るシーンや、長年のリスナーからのうるっとくるメッセージなどあたたかい言葉がたくさん寄せられた。

リクエスト曲『Partner』では、有華が冒頭を生歌で披露する演出も。

幸せあふれる放送は11月6日（木）24時30分から、ぜひお聴きください。

【番組概要】

番組名： 牛乳石鹸presents ゆかの湯

放送日時：毎週木曜24:30～25:00

出演者：有華

配信：radiko 各Podcast

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/