カーコンビニ倶楽部とBS サミット事業協同組合が業務提携

カーコンビニ倶楽部株式会社

■概要

カーコンビニ倶楽部株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 成治）とBSサミット事業

協同組合（本部：東京都中央区、理事長：石井 英幸）は、2025年10月より業務提携を開始いたしま

した。

両者は、車の修理・整備・鈑金塗装業界における新たな顧客接点の創出と、既存顧客との関係強化を

目的とした支援策「カーコンアソシエイツ」の展開と、両団体の加盟店、組合員による相互補完を通じ

て、加盟店及び組合員の収益向上と地域密着型サービスの強化を図ります。

■提携の背景と目的

自動車保有台数の減少、少子高齢化やユーザーの価値観の変化により、車関連サービス業界では顧客

獲得の難易度が高まっています。こうした環境下で、カーコンビニ倶楽部が展開する「カーコンアソシ

エイツ」は、デジタルマーケティングと顧客管理支援を融合した新しい顧客接点創出モデルです。

BSサミット事業協同組合との提携により、全国の組合員に対して「カーコンアソシエイツ」導入の促

進、及びカーコンビニ倶楽部加盟店における電子制御装置整備等に対するBSサミット組合員の補完支

援を推進します。

・新規顧客の集客支援（Web広告、SNS活用、PayPay決済、キャンペーン設計など）

・既存顧客の囲い込み支援（CRMツール提供、定期点検通知、予約システム提供）

・カーコンビニ倶楽部の一部加盟店の中で対応しきれないエーミング等、電子制御装置整備に対し地域

連携の中でBSサミット組合員が協力します。

■今後の展開

両者は今後、成功事例の共有を行い、加盟店及び組合員のサービス品質向上と地域社会への貢献を目

指します。また、ユーザーにとって「安全・安心・便利」のサービス提供を実現するため、さらなる機

能強化と支援体制の充実を図ってまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

カーコンビニ倶楽部株式会社

営業企画部（種岡）

TEL：03-5782-2530

Email：info@carcon.co.jp

BSサミット事業協同組合

事務局（濱中）

TEL：03-3538-2900

Email：honbu@bs-summit.co.jp