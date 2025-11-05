＜11/12（水）＞「日本自然保護大賞2025」受賞セレモニー開催！（愛媛県今治市）

公益財団法人日本自然保護協会

2025年11月12日（水）愛知県今治市にて、日本一の自然保護､生物多様性保全活動を選ぶ「日本自然保護大賞2025」の大賞・教育普及部門を受賞した「東芝ライテック株式会社今治事業所」（愛媛県）の受賞セレモニーを開催いたします。

【大賞・教育普及部門】

東芝ライテック株式会社今治事業所（愛媛県）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27546/table/192_1_ca94d2a0f5cd6d4a665e92c5c22df7c3.jpg?v=202511060427 ]受賞テーマ：地域連携による希少種保護活動から環境教育

（講評）愛媛県今治市織田ケ浜を中心として、希少動植物の調査・保護活動を2010年から継続し、効果をあげている。とくに、環境省や県・市の行政、地域の専門家や関連会社、地元住民、小中学校の生徒などと幅広い連携体制をつくりあげ、これまでに延べ1,500名以上の参加者とともに、発展的に活動を継続してきた点が評価された。小中学生と動植物マップを作る活動や、海岸の清掃などを通じて、環境教育・コミュニケーションなどでも波及力の高い活動を維持している。

小学生との活動の様子日本自然保護大賞について

2014年、自然保護憲章制定40周年の年に設立されました。地域性、継続性、先進性、協働性の観点から、優れた自然保護活動・生物多様性保全活動を表彰しています。素晴らしい活動を多くの方に知っていただくことで、SDGsやネイチャーポジティブの実現に向けた自然保護を推進する力にします。

協賛：経団連自然保護協議会

後援：環境省、国際自然保護連合日本委員会、自然保護憲章普及委員会

公益財団法人日本自然保護協会について

自然保護と生物多様性保全を目的に、1951 年創立の日本で最も歴史のある自然保護団体のひとつ。ダム計画が進められていた尾瀬の自然保護を皮切りに、屋久島や小笠原、白神山地などでも活動を続けて世界自然遺産登録の礎を築き、自然を守る活動を全国の会員と共に続けています。「自然のちからで、明日をひらく。」というメッセージを掲げ、人と自然がともに生き､笑顔で生活できる社会を目指すNGOです。