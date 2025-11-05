マギー、わずか20分で「8の字ドリフト」を習得！プロドリフトドライバー・下田紗弥加も太鼓判「天才」「1発目でこれは超上出来」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ABEMAモータースポーツアンバサダーを務めるマギーのYouTubeチャンネル「MAGGY's Beauty and the Speed」にて、ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第2弾を、2025年11月3日（月・祝）に公開いたしました。

第2弾では、マギーが「8の字ドリフト3周」に挑戦。第1弾で習得した「定常円ドリフト」が1つのパイロンを見て回れば良いのに対し、「8の字ドリフト」では2つのパイロンを回るため、目線の切り替えが重要になります。まずはプロドリフトドライバーの下田紗弥加さんのお手本を見て、その目線の位置や動作を学んでいきます。

マギーは「第1弾で右回りのドーナツ（定常円ドリフト）を学んだので、左回りのドーナツ（定常円ドリフト）をやってみて、8の字をやろうと思う」と意気込み、いざ運転席へ。すると、難なく左回りの「定常円ドリフト」をこなし、いよいよ「8の字ドリフト」に挑みます。早速苦戦するマギーに対し、下田さんから「今は目線がちょっとパイロンを見過ぎだったんですよ。だからもっと外を見て」とアドバイスが。その通りに実践してみると、マギーは見事成功を収めます。

ただし、1回1回は成功するものの、連続で3回成功するという壁にぶつかってしまいます。ここで下田さんから「今みたいにスピンするのは（コースが）下っているから、本当は少しアクセルを緩めなきゃいけない」など、細かい指示を受けたマギーは、そのアドバイスを忠実に再現。見事今回のミッションである「8の字ドリフト3周」をクリアしました。

下田さんは「最初でこれは本当にすごい！天才です！」「何がすごいってポイントポイントでアドバイスをするじゃないですか、すぐやるんですよ。それはできますよね」「1発目でこれは超上出来！これすごいことなんですよ？みんなこんなにすぐできないので！」と、マギーの腕前を絶賛しました。マギーは「先生みたいな綺麗な8の字（ドリフト）ではないと思うんですけど…たぶん息してなかった！息が上がっているんですけど（笑）」「めっちゃ楽しい」と手応えを語りました。

「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」をより身近に楽しんでもらうためのYouTube限定企画第2弾は、ABEMAモータースポーツアンバサダーを務めるマギーのYouTubeチャンネル「MAGGY's Beauty and the Speed」にて公開中です。ぜひご覧ください。

■配信概要

【ABEMAコラボ企画】マギーが本気でドリフト修行！ドリフトクイーン下田紗弥加さん直伝の8の字チャレンジ！[YouTubeコラボ企画ラリージャパン2025応援 -第2弾-]

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=9AOhBcCGdT8

■配信スケジュール

◇ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平出演YouTube特別企画

・第1弾：10月17日（金）

・第2弾：10月27日（月）

・第3弾：10月29日（水）

・第4弾：10月31日（金）

◇ABEMAモータースポーツアンバサダー・マギー出演YouTube特別企画

・第1弾：11月1日（土）

・第2弾：11月3日（月） ※「MAGGY's Beauty and the Speed」にて公開

・第3弾：11月5日（水）

「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Sports_ABEMA

■ABEMA 『ラリージャパンチャンネル』 概要

配信期間：2025年11月3日（月）～11月9日（日）

特設ページ：https://abema.tv/now-on-air/rally-japan

シリーズページ：https://abema.tv/video/title/16-90

公式LP：https://abema.tv/lp/rallyjapan-onair

PR映像：https://abema.tv/video/episode/16-90_s130_p900

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

