【出展レポート】Beauty world JAPAN 2025 大阪

株式会社アルマダ

2025年10月20日～22日の3日間、

私たちはBeauty world JAPAN 2025大阪（ヘアケア部門）に出展しました。

掲げたコピーは──

「まだある、アルマダ。サロンと顧客の未来をミタス、至高の毛髪化粧水。～店販売上UP × 客単価UP × カンタン導入～」です。

この出展では、単に製品を並べて知ってもらうだけでなく、 “体験”と“発信” にフォーカスしました。

製品の展示に加え、来場者がリアルに体験できるブースを設置。

製品の使いやすさ、仕上がりの違いをその場で実感いただきました。

「なんで水だけでこんなに変わるの？」

「本当に水だけ？」

「ブローするだけでいいの？」



といったご質問を、多くいただきました。

そうした声に対し、インストラクターが即座に回答。

製品の理論とサロン導入の簡便さを明確にお伝えしました。

モデルさんの仕上がり

Sシリーズshampooも展示しました

【会社概要 & お問い合わせ】

会社名：株式会社アルマダ

所在地：東京都港区南青山2-23-8

代表者：安藤潤

インスタグラム

https://www.instagram.com/egutam__armada/

https://www.instagram.com/official__armada/

https://www.instagram.com/mitasu__armada/

公式サイト：https://www.armada-style.com/

お問い合わせ：info@armada-style.com

ご来場くださった皆様へ、改めて御礼申し上げます。