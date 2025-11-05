【出展レポート】Beauty world JAPAN 2025 大阪
株式会社アルマダ
私たちはBeauty world JAPAN 2025大阪（ヘアケア部門）に出展しました。
この出展では、単に製品を並べて知ってもらうだけでなく、 “体験”と“発信” にフォーカスしました。
「なんで水だけでこんなに変わるの？」
モデルさんの仕上がり
Sシリーズshampooも展示しました
2025年10月20日～22日の3日間、
掲げたコピーは──
「まだある、アルマダ。サロンと顧客の未来をミタス、至高の毛髪化粧水。～店販売上UP × 客単価UP × カンタン導入～」です。
製品の展示に加え、来場者がリアルに体験できるブースを設置。
製品の使いやすさ、仕上がりの違いをその場で実感いただきました。
「本当に水だけ？」
「ブローするだけでいいの？」
といったご質問を、多くいただきました。
そうした声に対し、インストラクターが即座に回答。
製品の理論とサロン導入の簡便さを明確にお伝えしました。
ご来場くださった皆様へ、改めて御礼申し上げます。