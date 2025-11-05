不動産特定共同事業法1号3号事業に係る許認可取得および不特法クラウドファンディングサービス開始のお知らせ

Ｊグランド株式会社

Jグランド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤原 治、以下、「当社」）は、不動産特定共同事業法に基づく金融庁長官・国土交通大臣許可を取得いたしましたのでお知らせいたします。また、当社は首都圏・大阪圏を中心とした好立地エリアで一棟賃貸レジデンスやIOT新築アパートを仕入から販売、企画・開発、賃貸管理、家賃保証までワンストップビジネスを展開しておりますが、この度、不特法クラウドファンディングサービスも開始いたします。

■許可取得日等

許可年月日 ：2025年6月26日

許可番号 ：金融庁長官・国土交通大臣 第136号

許可内容 ：不動産特定共同事業法 第1号・3号・電子取引業

■不特法クラウドファンディングサービス開始について

当社は、当社が手掛ける不特法クラウドファンディングサイト「Owner's Site」にて第1号ファンドを企画実施することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

「小口から始める、不動産1棟オーナーへ」をコンセプトにOwner's Siteは、小口投資を通じて将来的に１棟オーナーを目指せるファンド組成を進めてまいります。

2025年11月10日（月）正午より第1号ファンドの募集を開始致します。

【対象物件概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161099/table/3_1_34233db9056791981b0e9551afd6ddc9.jpg?v=202511060427 ]（Owner's Site不特法ファンド第一号 Vintage Residence中村橋）

不特法クラウドファンディングサイト https://futoku.owner.site/

当社は、今後もオーナー様の資産形成・バリューアップに貢献できるサービスを創造し続けます。

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161099/table/3_2_7324721e1fba4723b857c90ae63ad9a7.jpg?v=202511060427 ]

≪ 本件に関するお問合せ ≫

【Jグランド株式会社】お問合せ 03-6634-9998（代表）