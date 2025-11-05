クラウド型ライフプランニングツール「マネパスwithFP」、総合保険代理店コア・ライフプランニング株式会社へ提供開始

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下「当社」）は、全国に拠点を構える総合保険代理店のコア・ライフプランニング株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：横山太一）の一部営業部門へ、クラウド型ライフプランニングツール「マネパスwithFP」の提供を開始することをお知らせいたします。

■導入の背景

コア・ライフプランニングは2010年7月設立の総合保険代理店で、全国41拠点を展開し、生命保険会社20社、損害保険会社8社の商品を取り扱っています。「あなたの人生設計の核心まで、必ず行く。」を企業理念に掲げ、お客様のご意向に沿った商品提案と、オンライン相談・訪問相談・来店相談など多様な相談形態でサービスを提供しています。

近年、お客様のニーズが保険だけ、運用だけといった商品単体の相談から、住宅・教育・老後資金などを包括した総合的な相談へと変化しています。このような環境変化の中、コア・ライフプランニングでは、全社的な提案品質のさらなる向上を目指し、ライフプランニングツールの統一化を検討されていました。

複数のツールを比較検討される中で、特に「マネパスwithFP」のお客様との共同編集機能やリマインド機能などが、継続的、且つ、双方向のコミュニケーションを大切にされるコア・ライフプランニングの方針と親和性が高いとご評価いただきました。今回はまず一部営業部門での運用からスタートします。

■「マネパスwithFP」について

≫マネパスwithFPサービスサイト：https://withfp.moneypass.jp/

「マネパスwithFP」は、FP・コンサルタントに特化した機能で、お客様のトータル的なお金の相談に応えるため、商品ありきではなくライフプランを軸に経済的な根拠に基づいた提案を可能にする、クラウド型の営業支援ツールです。法人から個人FPの方までご利用いただけるようになりました※。

※同年10月17日プレスリリース「【FP向け営業支援SaaS】ライフプランニングツール「マネパスwithFP」をリニューアル」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000059559.html）

▼主要機能[表: https://prtimes.jp/data/corp/59559/table/200_1_6507fda2e3033b9e91e57f64f223198c.jpg?v=202511060427 ]

オンラインはもちろん、紙で印刷する場合もキャッシュフロー表や提案書の内容としてもお使いいただけるようなデザインとなっています。

▼対応分野- ライフプラン設計（キャッシュフロー表、金融資産残高推移など）- 住宅購入・住宅ローン（複数入力、ペアローン対応など）- 生命保険（詳細入力、給付金反映機能など）- 資産運用（運用・取り崩しシミュレーション、ポートフォリオ表示など）

当社は、これからも全国での金融サービス事業社における「マネパスwithFP」の活用実績を蓄積してまいります。引き続き、FPやコンサルタントの皆様の業務効率化と提案力向上を支援し、ひいてはお客様の経済的な意思決定の質向上と、ライフプランの実現に貢献してまいります。

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスや、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



