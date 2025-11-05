11月8日は「いい歯の日」 全国調査で判明 犬の歯磨きをほとんどしていない飼い主は約4割

株式会社エレメント

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、ペット保険比較サイト 「ペット保険STATION（ https://www.pets-station.info/）」において、全国の24～89歳、男女150人を対象に犬の歯磨きに関するアンケート調査を実施しました。

11月8日の「いい歯の日」を前に全国の飼い主150人に犬の歯磨き習慣を調査したところ、毎日歯磨きをしている飼い主は2割強にとどまり、「ほとんどしていない・全くしていない」が約4割に上る実態が明らかになりました。

歯磨きの目的としては「歯周病予防」や「健康寿命の延伸」が上位を占める一方、今後も支出を増やす意向がない飼い主が半数以上を占めており、歯磨きへの投資には慎重な姿勢がうかがえます。

人間と違って、犬は自分で歯磨きができません。

犬の歯と健康は全身のコンディションや医療費にも直結するだけに、犬の健康管理を身近にどう続けるかが課題といえます。

調査結果は、これから愛犬のケアを始めたい飼い主に役立つヒントとなるでしょう。

■調査概要

「犬の歯磨き」に関する調査

【調査期間】2025年9月

【調査方法】インターネット調査

【調査人数】150人

【調査対象】全国の24～89歳、男女150人

【調査元】株式会社エレメント ペット保険STATION（ https://www.pets-station.info/）

【調査機関】Freeasy

■調査結果サマリー

・犬の歯磨きを「ほとんどしていない・全くしていない」飼い主は約37％、支出「なし」は30％

・歯磨きを「毎日」または「週に数回」行う飼い主は約45％と半数に満たない

・歯磨きをしない理由は「犬が嫌がる」が55％と最多で、次いで「必要性を感じていない」が30％

■アンケート調査結果

詳しいコラムはこちら :https://www.pets-station.info/dog-teeth-brushing犬の歯磨きをどのくらいの頻度でしていますか？

毎日実施約22.7％、週に数回22％、月に数回18％で、ほとんど・全くしていない飼い主は合計約37％にのぼった。

犬の歯磨き関連にかけている月間支出額はどの程度ですか？

「支出なし」が30％で最多、次いで500～1,000円未満が約24.7％、500円未満が約21.3％と、低額層が半数超を占めた。

犬の歯磨きをしない／できない理由は何ですか？（複数選択可）

最多は「犬が嫌がる」で55％、次いで「必要性を感じない」30％、「その他」15％、「時間が取れない」5％だった。

犬の歯磨きを行う主な目的は何ですか？（複数選択可）

最多は「歯周病予防（医療費削減のため）」で約73.9％、次いで「健康寿命を延ばす」が約63.9％、「口臭予防」が約54.6％。見た目の清潔感は約25.4％だった。

今後、犬の歯磨きに関する支出をどう考えていますか？

「変わらない」約53.3％が最多で、「増やしたい」約31.3％が続いた。「減らしたい」は約2％と少数派で、全体では支出維持・拡大傾向が示された。

本調査を受けて獣医師による解説コラムも公開しています。

飼い主が押さえておくべき歯磨きケアのポイントについて、専門的視点から解説しています。

獣医師監修の詳しい解説はこちら :https://www.pets-station.info/dog-teeth-brushing

