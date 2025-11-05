福岡発。今最もフレッシュなクラフト酒ブランド「天郷醸造所」がトークンコミュニティを立ち上げ。“最初の一滴”となる限定商品をFiNANCiEにて本日よりオンライン先行販売開始

株式会社フィナンシェ

フォロワーを”動く仲間”に変える トークン型SNS「FiNANCiE」を提供する株式会社フィナンシェ(本社：東京都渋谷区、代表取締役 國光 宏尚)は、J.フロントリテイリンググループの株式会社博多大丸(本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役 村本 光児)の展開する「九州探検隊」と共同で推進する「未来共栄プロジェクト」において、福岡県福智町の「天郷醸造所」がファーストプロダクトとなるクラフト酒とデジタルアイテムの販売イベントを実施中であることをお知らせいたします。

「未来共栄プロジェクト」について

2023年12月より始動した「未来共栄プロジェクト」は、大丸福岡天神店を拠点とする「九州探検隊」と、FiNANCiEが共同で推進する地方創生モデルです。その最新事例として福岡県福智町に産声をあげたばかりのクラフト酒醸造所「天郷醸造所」が、参画を記念した特別な販売イベントを実施します。

※本プロジェクトに関する前回のリリースはコチラ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000575.000042665.html)（PR TIMES）

「天郷醸造所」について

福岡県福智町に2024年に誕生した「天郷醸造所（あまのさとじょうぞうしょ）」は、地域の風土と人の手仕事を大切にしたクラフト酒ブランドです。“天と郷をつなぐ酒づくり”を理念に掲げ、地元産の酒米と山麓の清らかな水を用い、自然の恵みを最大限に引き出す発酵技術を追求しています。

FiNANCiEにて先行販売が実現

このたび、「天郷醸造所」のファーストプロダクトが、本数限定でFiNANCiEにて先行販売されます。11月14日（金）まではFiNANCiEでのみお求めいただけるものとなっており、以降は他販路での展開も予定しております。バイヤーや熱心なクラフト酒ファンでさえまだ味わったことのない、“初出し”のクラフト酒（全３銘柄）を、応援の証となるデジタルアイテムとともに、いち早く手にすることができる特別な機会に、ぜひご注目ください。

・在る寒夜（Kanya）※100本限定・諸奏（Shoso）※200本限定・天郷（Amanosato）※100本限定

今まさに歴史の第一歩を踏み出す新興醸造所の“最初の一滴”として、その味わいだけでなく、「地域とともに育つクラフト酒づくり」の未来を感じていただける注目のラインアップとなっております。

今すぐ販売ページをチェック :https://financie.jp/users/amanosato-sake/cardsご購入いただくには無料会員登録が必須となります

購入者は商品だけでなく、“応援の証”として「天郷醸造所」が発行するデジタルアイテム＝トークン※2をお受け取りいただけます。また、より気軽に“ワンコイン”で支援できるコースもご用意しており、支援の形を自由に選ぶことができます。

一定数量のトークンを保有するサポーター※3には、今後、醸造過程の限定公開や試飲イベントなどの先行案内に加え、新商品の企画に関する投票やアンケートなど、ファンと造り手が双方向で関わる特別なコンテンツが提供される予定です。

“買って終わり”ではなく、“共に醸す”を体現するための第一歩として、FiNANCiEを活用した新しいクラフト酒カルチャーが、今まさにここから始まろうとしています。

・天郷醸造所コミュニティ：https://financie.jp/users/amanosato-sake

・限定セット販売ページ ：https://financie.jp/users/amanosato-sake/cards

※販売期間：2025年11月5日（水）～2025年11月28日（金）予定

（早期終了となる場合あり。詳しくは上記コミュニティ内のお知らせ等をご確認ください）

※20歳未満の方への酒類の販売および提供は行っておりません。

※1：販売イベントについて

サービス上の正式名称は「ファンディング（＝クラウドファンディング）」です。

※2：トークンについて

サービス上の正式名称は「コミュニティトークン（CT）」です。FiNANCiEにおいて、プロジェクトが発行するデジタルアイテムを指し、金融商品取引法上の有価証券や資金決済法上の暗号資産には該当しません。

※3：サポーターについて

FiNANCiE上でオーナーが発行したトークンを保有するユーザーを指します。

株式会社フィナンシェ

フィナンシェは、フォロワーを”動く仲間”に変える トークン型SNS「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援する事業を展開しています。現在、400以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

・FiNANCiE：https://financie.jp/(https://financie.jp/)

・アプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162)

・アプリ：Google Play(https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162)

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact