名前や思念から過去・現在・未来を読み解く！瑠智瑠氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

ザッパラスグループの株式会社cocolon（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2025年11月5日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石 惠充）制作の「背筋凍る/本心全バレ【残留思念を読む霊掌師】瑠智瑠 サイコメトリー」の提供を開始いたしました。

■「背筋凍る/本心全バレ【残留思念を読む霊掌師】瑠智瑠 サイコメトリー」とは

本コンテンツは、多くの有名起業家や芸能人から信頼を集める霊掌師・瑠智瑠氏による特別な鑑定を再現したものです。名前や霊体に刻まれた思念や記憶の断片を読み取り、心の奥にある想いや、これから訪れる運命の流れを丁寧に紐解いていきます。過去世をたどる「追憶痕跡サイコメトリー」、心の奥に秘めた本心を映す「霊響心読サイコメトリー」、未来の可能性を見通す「霊触霊覗サイコメトリー」これら三つの鑑定を通じて、あなた自身の歩んできた軌跡と、これから進むべき道を明らかにします。“心”と“運命”のつながりを見つめ直す新感覚の占い体験をぜひお楽しみください。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、姓名などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_ruchshin_tel/

■コンテンツ概要

■コンテンツ監修者

瑠智瑠（るちる）

物心ついた頃から他者のオーラや意識を深く読み取る能力を持ち、数々の霊的体験を重ねてきた霊掌師・瑠智瑠。

彼女の鑑定は依頼者の衣服や大切な物に手のひらをかざすことで、残留思念や記憶の断片に触れ、抱える問題や悩み、過去の経験やトラウマを深く理解し、原因を根本から突き止め解決へと導いている。

クライアントには外資系企業のトップ、芸能人、プロスポーツ選手も。

現在、東京都渋谷区広尾のシークレットスペースにて完全予約制のセッションを行っている。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢254名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、12,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2025年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■テレシスネットワーク株式会社

・所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

・設立：1991年8月6日

・代表者：代表取締役 鷹石 惠充

・URL： https://www.telsys.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com