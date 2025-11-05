Third Ecosystemが、コンサルティングファーム・調査会社向け「先端技術・イノベーション・スタートアップ調査プロジェクト後方支援サービス」を展開開始

株式会社Third Ecosystem,inc

国内・グローバルのスタートアップエコシステム間の連携プラットフォームを展開しているThird Ecosystem,inc（https://third-ecosystem.com/ja(https://third-ecosystem.com/ja)）が、コンサルティングファームや調査会社、ベンチャーキャピタル等向けに先端技術・イノベーション領域やスタートアップ動向の調査・ヒアリングを通じたプロジェクト後方支援パッケージの展開を開始しました。本サービスは、従来事業会社の新規事業創出やスタートアップ投資検討向けに提供していたサービスを、新たにコンサルティングファーム・調査会社や、ベンチャーキャピタル向けに新たに提供を開始いたします。

コンサルティングファーム向けのプロジェクト後方支援とともに、事業会社の新規事業策定向けの調査・分析・戦略提案支援も実施しております。（URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000164484.html）

本サービスではコンサルティングファームや調査会社のプロジェクトの１モジュールとしてや、ベンチャーキャピタル等金融機関の投資検討にあたって、先端技術・イノベーション・スタートアップ動向の調査を数百万円の低コストから実施しプロジェクトの後方支援を行うサービスです。41ヵ国のスタートアップエコシステムとのネットワークを活かして、コンサルティングファームのプロジェクトの品質底上げや、新たな顧客価値の提供、年度末等の逼迫時のリソース不足解消に貢献致します。

主な調査項目やプロジェクト後方支援内容としては下記の通りです。

〇先端技術・イノベーション 技術動向、ビジネス構造 調査分析

〇市場・政策動向調査分析

〇主要プレイヤー／プレイヤーエコシステム分析（大企業、スタートアップ、研究機関、関連VC）

〇キープレイヤーベンチマーク（詳細インタビュー、サウンディング含む）

〇必要に応じて簡易DD／Valuation

【対象となる技術・スタートアップ領域例（一例：その他も柔軟に対応可能）】

対象となる技術・スタートアップ領域の例としては下記の通りです。下記は一例であり、幅広い領域で対応が可能です。

●AI／生成AI／AIエージェント

●ロボティクス／ヒューマノイドロボット／フィジカルAI

●エネルギー／クリーンテック（水素、核融合発電、ペロブスカイト太陽電池等）、次世代水処理技術

●量子コンピューティング、量子暗号技術、他量子技術

●セイバーセキュリティ／プライバシー技術

●データ連携・データスペース（コネクター／トラスト技術等）

●サイバーフィジカルシステム／次世代デジタルツイン

●Fintech／次世代金融・決済技術

●次世代製造テック／3Dプリンター

●Generative Design、生成型設計技術

●次世代素材技術、バイオプラスチック、他素材テック

●次世代建設技術、物流テクノロジー（配送・マテリアルハンドリング）

●スマートシティ・防災・減災テクノロジー

●循環経済、サーキュラーエコノミー対応技術

●次世代半導体、次世代電池（全個体電池等）

●宇宙産業・衛星データ活用

●次世代エンターテイメント・クリエイティブ・デザイン技術

●自動運転、モビリティ、ドローン、空飛ぶクルマ、等次世代輸送技術

●XR（XR/AR/MR）・メタバース

●6G・衛星通信、等次世代通信技術

●ブロックチェーン・Web3.0

●フードテック・次世代農業

●ニューロマーケティング、ブレインマシンインターフェース

●バイオテクノロジー・医療・ライフサイエンス技術・AI創薬技術

ーーーその他柔軟に対応可能

本サービスの問い合わせ

https://third-ecosystem.com/ja/contact

企業概要：Third Ecosystem

Third Ecosystem,inc

Third Ecosystem,incは41ヵ国500企業のスタートアップエコシステム（VC/CVC/大学/政府機関/スタートアップ）のグローバルネットワークを有し、国内外のスタートアップエコシステムを接続する事業展開を行います。

企業HP：https://third-ecosystem.com/ja

１）企業のイノベーション創出、新規事業創出×スケール、スタートアップ連携・シナジー創出等の伴走支援

２）VC/CVC/大学/支援機関等のエコシステム組織のグローバル展開、投資先バリューアップ、事業開発等の伴走支援

３）スタートアップのグローバル事業展開・海外資金調達、M&A/IPO Exit等の伴走支援

４）スタートアップや、エコシステム組織間の企業マッチングプラットフォームの展開

Third Ecosystemの主な事業内容は下記の通りです。

●41ヵ国500のVC/CVC/大学/支援機関とのネットワークを通じたグローバル・日本のスタートアップエコシステムのマッチングプラットフォームの展開

●企業向け）日本企業の海外SUと連携した海外イノベーション／新規事業創出、日本企業の既存新規事業/R&D技術の海外/日本スケール・社会実装

●日本スタートアップ向け）日本SUの海外調達／海外展開支援（Go Global Strategy）

●海外スタートアップ向け）海外SU/エコシステムの日本展開支援（Go Japan Strategy）

●VC/CVC向け）エコシステムの投資先海外バリューアップ/海外ソーシング

●スタートアップ／新規事業）企業の社内新規事業プログラム、エコシステムのアクセラプログラムにおける壁打ち（メンタリング）マッチング

企業向けには中堅企業（～大企業）の国内外スタートアップ連携や新規事業創出・イノベーションを支援する「グローバルイノベーション伴走」サービスを展開しています。本サービスでは中堅企業（～大企業）の国内・海外でのスタートアップ連携、既存で生まれている新規事業の萌芽やR&D技術テーマの拡販・スケール・社会実装などの新価値・新規事業の創出・強化を月数十万円からスモールスタートを伴走します。

Third Ecosystemはグローバルでのスタートアップ、大企業/CVC、VC、大学・研究機関、スタートアップ人材等が参画するスタートアップエコシステム連携プラットフォームです。

現在、41ヵ国、500以上のグローバルスタートアップエコシステムを構成する企業・組織とのネットワークを有しており、グローバルに活躍するスタートアップやエコシステム企業を生むインフラとなります。各国や領域のスタートアップエコシステムを水平的に接続することによってスタートアップやVC・企業・大学・支援機関等の活動を加速します。各国のスタートアップエコシステムの競争力強化や各プレイヤーのグローバル展開を支援します。

