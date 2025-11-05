【事例公開】プッシュ型からプル型のマーケティング施策へ。ウェビナーで “BtoB企業としての信頼”を蓄積する ～JAPAN SOLUTIONS × AdAI～

株式会社AdAI

株式会社AdAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：江藤久昌）は、株式会社JAPAN SOLUTIONS（本社：京都府京都市、代表取締役社長：余頃建）様の主催・共催ウェビナーを、ウェビナー代行サービス「WPOプラン」でトータルサポートしています。

開催ごとに、新規リード獲得・社外からの共催依頼・社内ノウハウの蓄積・BtoB企業としての信頼向上などの成果をあげています。

このたび、JAPAN SOLUTIONS様へ事例インタビューを行い、ウェビナー成功のポイントを公開しました。

■AdAIウェビナー代行サービス「WPOプラン」ご導入の背景

株式会社JAPAN SOLUTIONS様は、これまでテレアポ・広告・ホワイトペーパー施策などの“プッシュ型”のマーケティングを実施されていました。そんななか新たなリード獲得手法として“プル型”のウェビナー施策を決定されました。しかし、ウェビナー開催の経験がなく、次のような課題を抱えていらっしゃいました。

・プッシュ型施策では新規リード獲得に限界がある

・マーケティング施策が満足のいく成果に繋がっていない

・ウェビナー運営のノウハウや体制が社内にない

そこで、集客からLP制作や当日の運営までを一括サポートするAdAIのウェビナー運用代行サービス「WPOプラン」を導入いただきました。

■AdAI「WPOプラン」実施後の成果

＜定量＞

・継続開催により、一定のリード獲得を実現

・内製化も視野に入る程度に、社内に運営ノウハウが蓄積

・今後は開催ごとにリード獲得数や商談化率の目標を設定

＜定性＞

・社員の自信向上など、社内モチベーションを醸成

・他社から共催依頼が寄せられるなど、社外評価が向上

・継続開催により、“BtoB企業としての信頼”が蓄積

■お客様の声

株式会社JAPAN SOLUTIONS 代表取締役 余頃建様：

「期待以上に積極的にご提案をいただたり、マッチしそうな企業様を紹介してくださったりして、非常に満足しています。

ウェビナーを実施するだけでなく、御社の力を借りながらその前後のマーケティングノウハウをさらに蓄積していければと思っています」

●事例インタビュー全文はこちら

https://adai.co.jp/case_studies/japan-solution/

●ウェビナー運用代行「WPOプラン」サービス詳細

https://adai.co.jp/webinar_wpo/

【会社概要】

社名 ：株式会社AdAI（アドエーアイ）

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

創業 ：2023年1月1日

資本金 ：1,130万円

代表取締役：江藤久昌

事業内容 ：ウェビナー事業（WPOプラン・WebinarStock）、AI事業

URL ：https://adai.co.jp/

株式会社AdAI（アドエーアイ）は、ウェビナーによるリードの創出を得意としておりウェビナーの運用代行『WPO』プランを展開中。事業開始1年目にしてウェビナー運用代行は200本以上・10000人の集客実績を持つ。2025年9月には、ウェビナーからアーカイブ配信まで継続的なリード獲得ができるメディア『Webinar Stock』をローンチ（一部AI機能も搭載。詳細は別途公表）ウェビナーの伴走支援が可能なため、初めてウェビナーを行う企業様～ウェビナーを頻度高く実施されている大手企業様含めて幅広くご利用いただいております。

＜取材先＞

会社名：株式会社JAPAN SOLUTIONS

所在地：京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1 SEED山科中央ビル 7F

設立日：2017年10月27日

代表者：代表取締役 余頃 建

事業内容：デジタルマーケティング事業

URL：https://japan-solution.jp/

【報道関係の方からのお問合わせ先】

広報担当者：北村 友里江

メールアドレス：contact@adai.co.jp