11月12日(水)【共催オンラインセミナー】2024年問題を乗り越える！運送業の人材戦略～採用から即戦力化・定着までの実践ノウハウ～

株式会社キャブステーション

運送事業者向け安全教育システム「グッドラーニング！」を提供する株式会社キャブステーション（本社：東京都新宿区、代表取締役：楠木 崇延）は、2025年11月12日（水）に6社で共催されるオンラインセミナー「2024年問題を乗り越える！運送業の人材戦略～採用から即戦力化・定着までの実践ノウハウ～」に登壇することをお知らせします。

物流需要が拡大する一方で、「採用しても人が集まらない」「すぐに辞めてしまう」といった人材確保の課題は深刻化しています。本セミナーでは、物流業界に特化した効果的な採用戦略に加え、即戦力化や定着率の向上に関して具体的に解説します。採用難を解消し、高い定着率を実現するための実践的なヒントを学び、持続可能な事業運営を目指す皆様の一助となれれば幸いです。

セミナー概要

参加申込はこちら(無料) :https://us06web.zoom.us/webinar/register/5617591882009/WN_KW2q-QziQumjhDH80Mzupg?__CAMVID=DkgFSiiwcG&_c_d=1&uns_flg=1&__urlmid=11546212&__CAMSID=hUgFsiiWcG-94&__CAMCID=tfBBFRbKpo-730&adtype=mail#/registration- タイトル ： 2024年問題を乗り越える！運送業の人材戦略 ～採用から定着、即戦力化までの実践ノウハウ～- 開催日時 ： 2025年11月12日（水）13:00～16:20(途中入室、途中退出が可能ですのでご都合に合わせてご参加いただけます)- 開催場所 ： オンライン(zoom) ※ウェビナー形式のため参加者の映像や音声が共有されることはありません。- 参加費 ： 無料- 参加特典 ： セミナー資料配布詳しくはこちら :https://ad.gagr.co.jp/seminar/logistics-cabs?__CAMVID=HHQFSIIcGfDa&_c_d=1&uns_flg=1&__urlmid=11546215&__CAMSID=iQfSIIcGfda-05&__CAMCID=tfBBFRbKpo-730&adtype=mail

キャブステーション登壇内容（14:05～14:35）

安全教育を「義務」から「戦略」へ ～2024年問題を乗り越える人材育成術～

ドライバー不足が深刻化する中で安全教育は今や法令遵守のための義務ではなく「採用力」「定着率」「業務効率」「企業価値」を高めるための経営戦略として見直す時期に来ています。

本セッションでは、2024年問題を他社と差別化を図る契機と捉え、今すぐ使える「教育戦略の新常識」について解説します。

【株式会社キャブステーション】

住所 ：東京都新宿区北新宿2丁目21-1新宿フロントタワー4階

設立 ：1987年

URL ：https://www.cab-station.com/

担当 ：グッドラーニング！運営事務局 鈴木(070-1480-8832)

Mail : suzuki@cab-station.com