食品・飲料業界特化のTikTokアカウント運用サービス「バズイーツ」をリリース

株式会社Leading Communication

SNSマーケティングを手がける株式会社Leading Communication（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上 光）は、2025年11月5日より、食品・飲料業界に特化したTikTokアカウント運用サービス「バズイーツ」(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=TsWqj3yy&ai=20251104press)の提供を開始いたしました。

本サービスは、これまで数多くの「食」関連ブランドのTikTokアカウントを成功に導いてきた当社のノウハウをもとに、“食”の魅力を最大化する動画戦略を提案するサービスです。

6年間にわたりTikTok運用を続けてきた縦型動画の老舗企業として、ブランドの認知拡大からファン化までを一気通貫で支援します。

【サービス概要】

サービス詳細はこちら :https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=TsWqj3yy&ai=20251104press

「バズイーツ」(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=TsWqj3yy&ai=20251104press)は、食品・飲料業界に特化したTikTokアカウント運用代行サービスです。

当社がこれまで手がけてきた飲食・食品ブランドの成功ノウハウをもとに、トレンド分析・クリエイティブ企画・撮影・編集・分析・改善まで社内で一貫して行います。

■ 主なサービス内容

1：戦略設計／企画立案

市場・トレンド・ターゲットをもとに、ブランド特性に合わせた企画を立案。

2：撮影・編集ディレクション

食品・飲料撮影に特化したクリエイティブ社員が制作。質感・トーン・食欲訴求に強み。

3：投稿・分析・改善サイクル

TikTokのアルゴリズムとデータを活用し、再生数だけでなく“ファン化”までを重視した運用設計。

【特徴・強み】

・食品・飲料業界に特化

6年間のTikTok運用実績をもつ専門チームが、食に最適化された動画企画を提案。

ピザハット、サブウェイ、森永乳業、365酒場など、数多くの飲食・食品ブランドのアカウントを運用してきた老舗チームが、成果に直結するクリエイティブを企画・制作します。

・ナショナルクライアントからの信頼と実績

大手食品・飲料ブランドをはじめ、多くの企業様から“安心”と“結果”の両面で高い評価をいただいています。

厳しいレギュレーションやガイドラインにも柔軟に対応し、ブランド価値を守りながら成果を出す運用設計を行います。

・飲食料支援特化の弊社社員による伴走型の運用サポート

戦略設計から撮影・編集・分析までを社内で一気通貫して対応。

大手飲食料企業を多数担当する弊社社員が、単なる代行会社ではなく、企業様と共に成果を創る“伴走型”運用体制を構築。短期的な再生数だけでなく、長期的なブランド価値向上に貢献します。

【サービス提供の背景】

TikTokをはじめとするショート動画市場では、食品・飲料コンテンツの人気が高く、購買行動やブランドイメージに直結する時代となりました。



一方で、企業アカウントの多くは、投稿が、ユーザーの一般投稿(UGC)に埋もれてしまうという課題を抱えています。これでは、企業が本当に届けたいメッセージやブランドイメージが、視聴者に届くことはありません。また、企業のブランディングや認知拡大をTikTokで行いたいものの、思うように成果を出せないというご相談をよくいただきます。

そこで私たち、Leading Communicationは6年間にわたりTikTokアカウント運用を専門に手がける中で、「食ブランドが長期的にファンを獲得し続けるには、継続的な運用設計とクリエイティブの質が重要」という確信を得ました。その知見を活かし、“食”の魅力を最大化するための専用運用パッケージとして「バズイーツ」(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=TsWqj3yy&ai=20251104press)を開発しました。

【今後の展開】

今後は、食品・飲料業界のほか、店舗・外食・スイーツ・クラフト系ブランドなどへの支援範囲を拡大予定。

「TikTokを通じて、“食” ”飲” ブランドの魅力をもっと多くの人に届ける」ことをミッションに、企業のSNSマーケティングを支援してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社Leading Communication

所在地：東京都渋谷区道玄坂１丁目１６－１０ 渋谷DTビル 6F

代表取締役：井上 光

事業内容：SNSマーケティング事業／プロダクション事業

設立：2017年7月

HP：https://www.le-commu.co.jp(https://www.le-commu.co.jp?argument=TsWqj3yy&dmai=20251104press_HP)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Leading Communication 担当：白本

E-mail：info@le-commu.co.jp

TEL：03-6427-0997

HP：https://buzzeats.le-commu.co.jp/(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=TsWqj3yy&ai=20251104press)