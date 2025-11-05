日本と東南アジアを結ぶ新たなクロスボーダーファンド「ジャパン・テーマファンド」設立のお知らせ

Spiral Ventures Pte. Ltd.

シンガポールに本社を置く独立系ベンチャーキャピタル、Spiral Ventures Pte. Ltd.（以下、スパイラル・ベンチャーズ）は、インドネシアを代表するコングロマリットであるシナルマスグループの不動産開発グループ Sinar Mas Land 傘下のコーポレートベンチャーキャピタル、Living Lab Ventures（シンガポール法人 Living Lab Frontier Investment Pte. Ltd. を通じての出資、以下「LLV」）と共同で、「シナルマス・スパイラル・ジャパン・テーマファンド合同会社」を設立し、本合同会社を営業者とする投資ファンド「ジャパン・テーマファンド」（以下、本ファンド）を組成しました。

本ファンドは、日本と東南アジア（特にインドネシア）のスタートアップ・エコシステムをつなぎ、双方の強みを生かした新たな事業創出と経済的価値の共創を目的としています。

■ファンド概要

本ファンドは総額5,000万～1億米ドル規模を目標としており、日系企業と東南アジアのスタートアップの間に新たな協業の機会を生み出します。

インドネシアを中心とする東南アジアの有望スタートアップへの投資を通じて、日本企業との事業連携や市場進出を促進するほか、日本発のスタートアップが東南アジアで事業を拡大する際の投資及び支援も行います。

主な出資者には、日本の官民ファンドである株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）、三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下のバンク・ダナモン・インドネシア、ロート製薬株式会社、株式会社アドバサ、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、そして Sinar Mas Land が参加しています。

■設立の背景

日本国内ではスタートアップ投資市場が急速に拡大しており、2024年時点で約200億米ドル規模、2033年には858億米ドルへと成長する見込みです。

一方、東南アジアでは若年層人口とデジタル化の進展を背景に、新たなテクノロジー企業が次々と誕生しています。スタートアップ投資額も2023年時点で約270億米ドルに達しており、インドネシア、シンガポール、ベトナムを中心に堅調な成長を続けています。とりわけフィンテック、ヘルスケア、クリーンテック、AIなどの分野では、ユニコーン企業の創出が相次いでいます。

こうした環境のもと、本ファンドは日本の技術力・経営精度と、東南アジアの市場拡張力・成長性を掛け合わせることで、両地域の発展に寄与することを目指しています。

■スパイラル・ベンチャーズ CEO 堀口雄二 コメント

ジャパン・テーマファンドは単なる資金提供にとどまるものではありません。

日本と東南アジア（特にインドネシア）のエコシステムが結びつくことで、日本が持つ高度な技術力と精密な経営文化が、東南アジアの市場成長力と起業家のスピード感と融合します。この相互作用により、両地域の強みを生かした新たな事業モデルや社会的価値の創出を促し、「アジア発のグローバルイノベーション」を加速できると確信しています。

また、日本のスタートアップがより大きな市場に挑戦すべくグローバル化を進める中で、東南アジアは最も有望な市場の一つといえます。しかし、その展開を単独で進めることは容易ではありません。

今回の「ジャパン・テーマファンド」では、インドネシアを代表するコングロマリットであるシナルマスグループが有する多様な事業アセット、そしてシナルマスグループおよびスパイラル・ベンチャーズが培ってきたグローバルな投資家ネットワークを活用し、日本のスタートアップの海外展開を包括的に支援します。

LLVおよび投資家の皆様と共に、長期的かつ持続的なインパクトをもたらす協働の道を築いてまいります。

堀口 雄二（代表取締役社長兼代表パートナー）

シナルマス・スパイラル・ジャパン・テーマファンド合同会社について

設立：2025年

所在地：東京都渋谷区

社員：Spiral Ventures Pte. Ltd.、Living Lab Frontier Investment Pte. Ltd.

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

ファンド総額：1億ドル（最終的に目指しているファンド総額）

ファンド期間：最長2034年3月末まで

Spiral Ventures Pte. Ltd. について

設立：2012年

所在地：328 North Bridge Road, Raffles Hotel Arcade Level 02-20, Singapore

代表パートナー：堀口 雄二

事業内容：東南アジア・インドを中心としたベンチャーキャピタル投資

ホームページ：https://spiral-ventures.com/

Living Lab Venturesについて

設立：2021年

所在地 ：Green Office Park 9, Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard BSD City

Sampora, Kec. Cisauk, Tangerang, Banten, Indonesia

代表パートナー：Mulyawan Gani

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

ホームページ：https://livinglab.ventures/

本件に関するお問い合わせ先

Spiral Ventures Pte. Ltd.

E-mail：contact.asia@spiral-ventures.com