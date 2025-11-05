【JPIセミナー】「蓄電池ビジネスをめぐる最新動向と今後のビジネスチャンス」11月18日(火)開催
JPI（日本計画研究所）は、株式会社三菱総合研究所 デマンドサイドイノベーショングループ
グループリーダー 長谷川 功 氏を招聘し、蓄電池ビジネスをめぐる最新動向と今後のビジネスチャンスについて詳説いただくセミナーを開催します。
〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17497(https://www.jpi.co.jp/seminar/17497?utm_source=prtimes)
〔タイトル〕
蓄電池の市場動向・政策動向／分散型エネルギーリソース(DER)への期待と取り巻く環境
発電・系統・需要家での蓄電池ビジネス
蓄電池ビジネスをめぐる最新動向と今後のビジネスチャンス
〔開催日時〕
2025年11月18日(火) 09:30 - 11:30
※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。
〔講師〕
株式会社三菱総合研究所
エネルギー・サステナビリティ事業本部 デマンドサイドイノベーショングループ
グループリーダー
長谷川 功 氏
〔講義概要〕
蓄電池産業戦略の公表やGX実行会議での位置づけ通じて予算が投じられる等の政策的な後押しも進められている。国内外から様々な事業者が当該領域に参入してきている一方で、グローバルな市場動向や電力取引市場のルール変更等からの予見性の確保が難しい。
長年事務局支援業務を行った視点から、蓄電池をめぐる市場動向・政策動向を紹介し、今後の見通しやビジネスチャンスについて詳説する。
〔講義項目〕
1. 蓄電池ビジネスをめぐる動向
(1) 分散型エネルギーリソース(DER)への期待と取り巻く環境
(2) 蓄電池への期待と分類（LDES等）
2. 蓄電池の市場動向・政策動向
(1) 国内外の導入状況・市場規模
(2) 導入支援制度や規制制度（DRready要件）
(3) 電力取引市場の整備（長期脱炭素電源オークション、需給調整市場）
3. 今後のビジネスチャンス
(1) 発電・系統・需要家での蓄電池ビジネス
(2) 蓄電池ビジネスの展望
4. 関連質疑応答
5. 名刺交換・交流会
通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。
〔受講方法〕
会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。
〔受講料〕
1名：37,680円（税込）
2名以降：32,680円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)
※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）
但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。
【お問合せ】
株式会社日本計画研究所
〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767
URL https://www.jpi.co.jp
【JPI（日本計画研究所）について】
“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。