西鉄バス×第一交通　初の連携乗車券誕生！

一般社団法人九州MaaS協議会会員の西鉄バス北九州(株)（北九州市小倉北区 代表取締役社長：吉田透 以下、西鉄バス）及び第一交通産業(株)（北九州市小倉北区 代表取締役社長：田中亮一郎 以下、第一交通）は、北九州市枝光地区において便利でお得にご利用いただける『西鉄バス×枝光やまさか乗合ジャンボタクシー24時間フリー乗車券』（以下、本乗車券）を、11月10日（月）より期間限定で販売します。

本乗車券は、北九州市内を運行する西鉄バス及び(株)第一交通が運行する枝光やまさか乗合ジャンボタクシーが、24時間乗り放題となる乗車券で、スマートフォン向けおでかけアプリ「my route」での限定販売となります。枝光地区のおでかけ交通※から、他モードの活用による公共交通の利用促進を目的とした乗車券で、西鉄バスと第一交通が連携した商品の販売は、本乗車券が初となります。

今回の乗車券販売を通じて、バスとジャンボタクシーの結節点を活用した乗り継ぎの利便性向上や、枝光エリアから小倉・黒崎エリアへの横断的な移動需要の創出、回遊性の向上を図り、枝光地区のさらなる活性化に寄与してまいります。

※おでかけ交通は、バス路線廃止地区などの公共交通空白地域において、地域住民の生活交通を確保するため、採算性の確保を前提として、地域住民、交通事業者、北九州市がそれぞれの役割分担のもとで連携して、ジャンボタクシー等を運行するもの。枝光やまさか乗合ジャンボタクシーは、枝光地区を運行するおでかけ交通。

【商品内容】 西鉄バス：北九州都市圏24時間フリー乗車券

第一交通：枝光やまさか乗合ジャンボタクシー24時間フリー乗車券

【販売期間】 2025年11月10日（月）～2026年2月28日（土）

※乗車券の利用可能期間も同上

【販売価格】 1,100円（税込） ※小児価格はございません。

【利用可能エリア】 西鉄バスが運行する北九州地区の一般路線バス及び

枝光やまさか乗合ジャンボタクシーの全線（5ルート）

【購入方法】 おでかけアプリ『my route』のみ

【参考】 この取り組みは、一般社団法人九州MaaS協議会が国土交通省の令和７年度「日本版MaaS推進・支援事業」に採択された事業の一環として実施されるものです。協議会が申請した補助事業には複数の事業が含まれており、本事業はそのうちの一つとなります。

購入・利用方法

