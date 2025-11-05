フォーデジットが提供するサービスデザイン教育プログラムがタイ国立チュラロンコン大学 芸術学部 図書館情報学科の授業として採用

株式会社フォーデジット

株式会社フォーデジット（本社：東京都港区、代表取締役CEO：田口 亮）が提供するサービスデザイン人材の育成を目指す実践的な教育プログラムが、タイのチュラロンコン大学 芸術学部 図書館情報学科の授業として採用され、初回の授業を2025年10月に実施しました。

フォーデジットは、アジア圏を中心とした海外展開と国内外のサービスデザインの経験と実績を基盤に、サービスデザインの価値を提供できる人材育成に取り組んでいます。その一環として、タイにおける実践的なサービスデザイン人材の育成を目指すワークショップを主体とする短期講座を開発し、教育プログラムとして提供しています。

この度、このプログラムがタイ国立チュラロンコン大学 芸術学部 図書館情報学科の授業として採用されました。チュラロンコン大学は、タイで最も古い歴史を持つ権威ある国立大学であり、世界大学ランキング2025、QS世界大学ランキング2025、アジア大学ランキング2024の3つの著名な世界大学ランキングでタイ国内1位の大学として認められています。

教育プログラムの実施は、タイの国立大学であるキングモンクット工科大学トンブリ校（略称：KMUTT）、泰日工業大学（略称：TNI）に続く3校目となり、今回は情報学を主専攻または副専攻としている28名の学生が参加しました。今後も複数のタイの大学での教育プログラムの実施と、企業向けの研修としての展開を予定しています。

■プログラムの概要

未来のリーダーのためのサービスデザイン 実践型学習プログラム

新しい時代のデザインのあり方、デザインの価値観の変化、時代背景を洞察し、実際の実務と同じプロセスを体験することで、講義だけでは得られない学びからより広い視野を身につけることができます。

<特徴>

・サービスデザイン実務に基づく実践的なカリキュラム

・少人数制による双方向型の学習環境

・講義と実践を融合した体系的な学び

<構成>

・講義、個人ワーク＆チームディスカッション

フォーデジットの実践経験に基づき、体験デザイン、サービスデザイン、デジタル市場におけるデザ

インの価値を学びます。講義の聴講ではなく、個人のワークとチームでのディスカッションを通じて

理解を深める構成になっています。

・デザインワークショップ

フォーデジットが実際に業務に使用している手法のワークショップを体験いただきます。参加者が取

り組みやすいテーマで、新しいサービスを形にしていくデザインのプロセスを体験します。

・プレゼンテーションとまとめ

ワークショップでのディスカッションを1つのサービスコンセプトにまとめ、プレゼンテーションを

行います。ワークシートに沿って、サービスに関連するさまざまな領域について話し合い、他の人に

理解してもらえるようにパッケージ化して発表します。

■芸術学部 図書館情報学科の教授の方々からのコメント

実際にプログラムの内容を見学し、学生にぜひ受講してほしいと感じたため、今回カリキュラムに採用しました。学生たちにとって、サービスデザインの理論を実践の場で応用する貴重な機会になったと感じています。この経験は、彼らの学びを大きく深めるものとなりました。

■取り組みの背景

東南アジアではデジタル経済が急速に成長し、豊富なデザイン経験を持つ人材が不足しており、教育においても同様のことが課題となっています。デザイン分野では幅広いフィールドを取り扱うこと、ビジネスと技術の統合が求められますが、実践的なスキルを十分に身につける機会が不足しています。そのため企業は優秀な人材を探すのに苦労しており、採用後の育成コストが高くなっています。

こうした海外現地採用の課題と、産業におけるソリューションとしてのデザインを発展促進したいという想いから、タイの大学と提携しフォーデジットで積み上げてきたノウハウを人材育成に活かそうと考えました。

フォーデジットは、日本および東南アジアを中心に、サービスデザイン、ブランディング、顧客体験デザイン、継続的な改善支援を提供しており、企業向けのトレーニングも実施しています。また、沖縄では、地域の就労課題解決とデジタルデザイン領域での人材育成を組み合わせたプロジェクトも行っています。

これらの経験を活かし、タイにおける組織の発展加速と企業側の育成コスト削減を実現し、デザインの教育分野へ積極的に貢献していきます。

■団体概要

チュラロンコン大学 Chulalongkorn University

タイで最も古い歴史を持つ権威ある国立大学です。世界大学ランキング2025、QS世界大学ランキング2025、アジア大学ランキング2024の3つの著名な世界大学ランキングでタイ国内1位の大学として認められています。QS世界大学ランキング2025では、世界277位、アジア43位にランクインしており、16年連続で国内1位を維持する名門大学です。



所在地：Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

URL ：https://www.chula.ac.th/en/

創立 ：1917年

■会社概要

株式会社フォーデジット

本社 ：〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル

URL ：https://www.4digit.com/(https://www.4digit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251104_pr_chura)

設立 ：2001年7月

資本金：45,625,000円

代表者：代表取締役CEO 田口 亮