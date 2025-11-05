Genesys Cloud Services, Inc.

米国サンフランシスコ - 2025年10月15日 - AIを活用したエクスペリエンス・オーケストレーションのグローバルリーダーであるジェネシス(R)(https://www.genesys.com/ja-jp)は、スクーデリア・フェラーリHPとのパートナーシップを新たな段階へと発展させます。両社は本日、複数年契約のもとで既存の協力関係を更新し、これまでのモータースポーツ領域を超え、世界中のフェラーリ顧客体験の強化にまで拡大することを発表しました。

「フェラーリと同様、常に卓越性とイノベーションを追求するパートナーであるジェネシスとの協業を更新、拡大できることを大変嬉しく思います。これまでのF1での協力に加え、今後はトラックの外でもこのパートナーシップを広げ、フェラーリのお客様によりユニークで特別な体験を提供していけることを誇りに思います。」と、フェラーリ、Chief Racing Revenue Officerの Lorenzo Giorgetti氏は話しています。

F1での成功には、「精密さ」「俊敏さ」、そして「先を読む洞察力」が欠かせません。ジェネシスも同じマインドセットを顧客体験（CX）に適用しています。現代のエクスペリエンス・エコノミーの時代において、イノベーションと卓越性が成功の鍵であり、絶え間ない進化が求められます。パートナーシップを通じて、ジェネシスはその専門知識とソリューションを活かし、フェラーリの顧客体験をより効果的、効率的、そして感情的に豊かなものへと進化させます。

「フェラーリは“情熱“、“パフォーマンス“、“革新“を体現するブランドです。これらは、私たちがお客様に提供する体験の中で体現しようと努めている価値でもあります。私たちは、ジェネシスのテクノロジーを活用し、蓄積したデータから貴重な洞察を得ることで、ブランドの本質を体現するようなパーソナライズされた唯一無二の体験を創出します。」と、フェラーリ、Chief Digital Transformation OfficerのAlfonso Fuggetta氏は話しています。

今回の協業の中心となるのが、顧客と従業員のリアルタイムかつ包括的なビューを提供し、一貫性があり、パーソナライズされ、成果志向の体験を創出するGenesys Cloud(TM)プラットフォームです。さらに、Salesforceと共同開発したCX Cloud from Genesys and Salesforceを通じてCRMを統合すること

で、フェラーリはカスタマージャーニーにおけるお客様とのやり取り、行動、履歴をより深く理解できるようになります。

「共通の価値観とイノベーションへの取り組みに基づいて築かれた スクーデリア・フェラーリ HP とのパートナーシップを更新できることを嬉しく思います。サーキットでの成功は規律、戦略、継続的な改善”によってもたらされるものです。CXのリーダーシップも同じように、AIによる洞察と柔軟な対応力が不可欠です。ジェネシスは、テクノロジーと共感性の力を融合し、フェラーリのような企業があらゆるインタラクションを価値創造と関係強化の機会に変えることを支援します。」と、ジェネシスの会長兼CEOのトニー・ベイツは話しています。

今回のパートナーシップ拡大は、両社が掲げる「継続的なイノベーション」「卓越性の追求」「チームワーク」という共通の理念を体現するものです。その目的は、世界中のフェラーリの顧客と従業員が、次のレベルのサポートを享受できるようにすることにあります。

ジェネシスについて

ジェネシス(R) は、最高のカスタマーエクスペリエンスと従業員体験を創出するために、世界中の8,000を超える企業を支援しています。Genesys Cloud(TM) は、エージェンティックAIを中核に据えたAI駆動の「エクスペリエンス・オーケストレーション」プラットフォームであり、企業全体の人・システム・データ・AIをつなぎます。その結果、企業は顧客ロイヤルティや成長、リテンションを推進すると同時に、人とAIのワークフォースを横断して業務効率とチームワークを高めることができます。詳しくはwww.genesys.com/ja-jp(http://www.genesys.com/ja-jp)をご覧下さい。

(C) 2025 Genesys. 無断複写・転載を禁じます。Genesys、Genesysロゴ、Genesys Cloudは、Genesysの商標、サービスマークおよび/または登録商標です。その他の会社名およびロゴは、各社の登録商標または商標である場合があります