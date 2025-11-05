Hacobu、日野グローバルロジスティクス、日野自動車、トラックの荷待ち・荷役作業時間削減に向けた共同プロジェクトを始動

株式会社Hacobu

株式会社Hacobu（本社：東京都港区、社長：佐々木太郎、以下「Hacobu」）、日野自動車株式会社（本社：東京都日野市、社長：小木曽聡、以下「日野」）およびそのグループ会社である日野グローバルロジスティクス株式会社（本社：東京都青梅市、社長：山根良和、以下「HGL」）の三社は、トラックの荷待ち・荷役作業時間の削減に向けた共同プロジェクトを始動しました。

Hacobuは動態管理サービス「MOVO Fleet（ムーボ・フリート）」を自動車業界向けに機能拡張し、HGLは本年10月より日野自動車 古河工場で同サービスを導入しました。三社は連携して、荷待ち・荷役作業に関わる時間の可視化を通じ、物流の「2024年問題」への対応と業務効率化の推進に取り組んでまいります。

背景

自動車製造現場では、必要なものを、必要な時に、必要な量を生産するジャスト・イン・タイム（JIT）方式が主流となっています。部品の配送トラックが車両生産工場内のどのゲートからいつ入庫・出庫したかを正確に把握することは、生産管理の徹底と、ドライバーの拘束時間削減につながります。

また、日本自動車工業会にて策定した「自主行動計画（14項目)」の中で特に重要な厳守項目となる「荷待ち・荷役作業に関わる時間の把握」の対応が求められています。

MOVO Fleet 機能拡張について

車両の状況をリアルタイムで一元管理できるMOVO Fleetの「配送計画ダッシュボード」に、GPS測位データの補正・クレンジング機能※を新たに実装しました。

日野製トラックについては現在全車標準搭載しているICTサービス「HINO-CONNECT」を通じて、その他メーカー製トラックについてはHacobu提供のシガーソケット装着型GPS端末から位置情報を取得しますが、今回の機能拡張によって工場構内の細かな位置差異による誤判定を防ぎ、トラックごとの入庫・出庫時間をドライバーによる操作なしに自動かつ高精度で取得できるようになりました。

また、配送計画に対する入庫実績データの精度が向上したことで、トラックごとの傾向分析や荷待ち発生のリアルタイム把握が可能となります。日次・週次での改善活動に活用いただくことでお客様のビジネスの効率化に貢献します。

※クレンジング機能：収集したデータを整理・整合させ、正確で一貫性のある情報として活用できるようにする機能。

各社コメント

システムイメージ株式会社Hacobu 代表取締役社長CEO 佐々木 太郎

「日野グローバルロジスティクス様との取り組みは、まさに現場課題から生まれた共創プロジェクトでした。自動車業界の特徴であるJIT運行や多ゲート構造への対応は、MOVO Fleetにとっても新たな挑戦であり、補正・クレンジング機能の実装によって業界全体への応用可能性が広がりました。今後も現場とともに、データを活かした物流効率化を支援してまいります」

日野自動車株式会社 Chief Logistics Officer兼 日野グローバルロジスティクス株式会社 代表取締役社長 山根 良和

「日野グループは“お客様である輸送会社様、並びにドライバーの皆様の負担を軽減する”という使命のもと、現場の業務効率化と安全性向上を追求してきました。今回、Hacobu様とともに工場内運行やJITスケジュールに対応した自動計測の仕組みを開発できたことは大きな一歩だと考えています。今後もテクノロジーを活用し、より精度の高い物流マネジメントを実現してまいります」

今回の共同プロジェクトを通じて得た知見をもとに、今後はGPS測位精度のさらなる向上やデータ分析の自動化を進め、工場全体の稼働効率最適化を目指します。

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、物流DXシステムインテグレーション「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。5年連続シェアNo.1※のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。

https://hacobu.jp/

※ 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2024年度版】(https://mic-r.co.jp/mr/03240/)』 バース管理システム市場の売上高および拠点数におけるシェア

日野グローバルロジスティクス株式会社について

日野グローバルロジスティクス株式会社は、日野自動車グループの一員として、グループ全体の物流機能を担う専門企業です。生産・調達・販売に関わる国内外の物流を一元的に企画・運営し、車両や部品の輸送から構内物流までをトータルに管理しています。

「ドライバーの負担を軽減し、安全・確実な物流を実現する」という理念のもと、長年にわたり培ってきた物流ノウハウとテクノロジーを融合し、持続可能で効率的な物流体制の構築に取り組んでいます。今後も、日野自動車グループのグローバル展開を支える物流の中核として、品質と安全を両立した最適な物流サービスを提供します

https://hgl-hino.co.jp/