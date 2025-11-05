出資確約型事業共創プログラム『Spark-Edge』第１弾で採択企業を決定！
NTT西日本株式会社
NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村亮太、以下、NTT西日本）は、2025年4月21日に開始した出資確約型事業共創プログラム『Spark-Edge For Next Challengers (スパーク-エッジ フォー ネクスト チャレンジャーズ)』において、第１弾となるエンタメ領域の２つのテーマのうち、募集テーマ２.「推し活IDビジネス～ファンダム・エンゲージメント～」において、株式会社BEAMINGを採択しました。
なお、NTTファイナンス株式会社（代表取締役社長：伊藤正三）は、資金調達意向のある株式会社BEAMINGと出資に向けた協議を進めています。
1. 採択パートナー ※50音順
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32702/table/546_1_facee047b4ed319b5cc0c0e9134f8f91.jpg?v=202511060326 ]
2. プログラム全体と今後のスケジュール
2025年4月21日に募集を開始し、書類選考を通過した複数社との面談選考を実施しました。その後約3ヵ月で採択を完了しています。
2026年度の事業化をめざし、11月以降、NTT西日本と採択企業にてビジネスモデルや技術検証等を行います。
なお、第２弾の募集テーマについては「GX領域」を予定しております。
■ 参考情報
＜本件に関する応募企業からのお問い合わせ先＞
NTT西日本株式会社 ミライ事業共創室 （洞桐・浮田）
MAIL：quintbridge@west.ntt.co.jp