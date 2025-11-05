Ｆリーグの“Chair’s Mission”を応援する新協賛カテゴリー「MISSION SUPPORTERS」を制定！！【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

一般社団法人日本フットサルトップリーグ（以下、Ｆリーグ）は、松井大輔理事長が取り組む5分野のミッション「Chair’s Mission（チェアズ・ミッション）」の実現を支援する新たな協賛カテゴリー、「MISSION SUPPORTERS（共感サポーター）」を創設いたしました。

◼︎MISSION SUPPORTERSとは

本カテゴリーは、Ｆリーグの理念や社会的ミッションに共感し、国際連携やマーケティング支援、社会貢献活動など、非競技領域での挑戦を支えていただく“理念共感型パートナーシップ”です。

試合会場における広告掲出やプロモーション活動など、権利提供を中心とする従来型の協賛とは異なり、理念への共感と、その実現を支援する姿勢を中心に据えた新しい協賛のかたちです。

【Chair’s Mission】── 5つの柱

1. クロスボーダー：世代、地域、カテゴリー、競技を越えた交流の推進

2. グローバルマインド：海外リーグとの連携、選手・指導者の相互交流

3. ネクストジェネレーション：次世代・ファミリー層への普及

4. ファンビルド：ファンマーケティング、アリーナ文化の醸成

5. ソーシャルグッド：社会貢献・健康推進など、地域との共生

この5つのテーマに共感し、フットサルの可能性を一緒に広げてくださる企業・団体の皆さまを、「MISSION SUPPORTERS」としてお迎えしていきます。

◼︎第一号サポーター：有限会社ケイアイエヌ様

このたび、「MISSION SUPPORTERS」の第一号として、有限会社ケイアイエヌ様（埼玉県深谷市 代表取締役社長：猪野浩）と契約を締結いたしました。

ケイアイエヌ様は、アンプティサッカーチームへの支援などを通じて、障がいの有無にかかわらず誰もがスポーツを楽しめる社会の実現に取り組まれており、Ｆリーグが掲げる「Chair’s Mission」の中でも特に「ソーシャルグッド」の理念に強く共鳴いただきました。今後は、共生社会の実現に向けた活動や社会啓発企画など、フットサルが持つ包摂性・多様性を社会に広げる取り組みを中心に、サポートをいただく予定となっております。

◼︎会社概要

商号：有限会社ケイアイエヌ

所在地：埼玉県深谷市荒川 1805-1

代表者：代表取締役社長 猪野浩

創業：平成10年7月13日

URL：http://www.k-i-n.co.jp/top.html