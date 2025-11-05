江戸切子に新風。花のように咲き広がるオリジナルデザイン『Fleur - 華亀甲2026 クリスタルグラス』、TABLEAUが11月5日にリリース
TABLEAU 新作・江戸切子 「Fleur - 華亀甲 2026 クリスタルグラス」
TABLEAU（株式会社タブロー／本社：東京都江戸川区）は、江戸切子年号入りクリスタルグラスの最新作「Fleur - 華亀甲 2026 クリスタルグラス」を、2025年11月5日に発売いたします。
吉祥文様「亀甲紋」を咲き誇る花のようにアレンジし、しなやかさと華やかさをまとった意匠に昇華。透き・金赤・ルリ・紫の4色展開で、特別な節目にふさわしい記念品としても最適です。TABLEAUならではの感性が息づく新しいかたちの江戸切子。公式直販サイトTABLEAUオンラインショップでお求めいただけます。
▶TABLEAUオンラインショップはこちら(https://shop.tableau1988.co.jp/blogs/pickup/0024)
■ 伝統と革新が響き合う、新しい江戸切子「Fleur-華亀甲」
「Fleur - 華亀甲 2026 クリスタルグラス」は、縁起の良い吉祥文様「亀甲紋」をモチーフに、TABLEAU独自の感性で再構築したオリジナルデザインです。
端正で落ち着いた趣をもつ伝統文様・亀甲紋に、花が咲き誇るような華やかさと、しなやかに広がる花びらのような曲線を重ねることで、これまでにない軽やかさと柔らかさを表現しました。
伝統に敬意を払いながらも、花のように柔らかく、しなやかに広がるフォルムと輝きは、従来の江戸切子に新たな息吹をもたらします。
TABLEAU 新作・江戸切子 「Fleur - 華亀甲 2026 クリスタルグラス」
■ 2026年限定の江戸切子 ― 年号入りの特別な仕様
グラスの底面には、TABLEAUのブランドロゴと「2026」の年号を彫刻。
晴れやかな新春のご慶賀に添える贈り物としてはもちろん、企業の周年記念や就任・退任祝い、人生の節目を彩る記念品としてもふさわしい一品です。
フォーマルな場面にふさわしい凛とした佇まいと、品格を備えた特別仕様となっています。
グラスの底面には、TABLEAUのブランドロゴと「2026」の年号を彫刻した限定仕様
■ カラーバリエーションと仕様
カラーバリエーション：透き／金赤／ルリ／紫
素材：クリスタルガラス
サイズ：Φ78×H80(mm)
容量：200ml
価格（税込）：透き 11,000円 ルリ 16,500円 金赤/紫 17,600円
▶TABLEAUオンラインショップはこちら(https://shop.tableau1988.co.jp/blogs/pickup/0024)
色ごとに異なる光の表情が楽しめるのも、本シリーズの大きな魅力です。
透きはカットの美しさを引き立て、金赤・ルリ・紫は上品さと艶やかさを演出。
華やかさと静謐さを併せ持つ佇まいは、贈る相手やシーンを選びません。
・透き
・金赤
・ルリ
・紫
■ 節目を彩るパーソナルギフト、フォーマルギフトとして
2026年が特別な節目の年に――。
「Fleur - 華亀甲 2026クリスタルグラス」は、この年に節目を迎える慶事や、周年事業など、人生とビジネスの大切な節目に、寄り添う一品です。
その洗練された佇まいと華やかな輝きは、グラスを手にする人の記憶に残る時間を紡ぎます。
パーソナルギフトに
ビジネスシーンのお祝いに
お世話になった方へのお祝いに
▶TABLEAUオンラインショップはこちら(https://shop.tableau1988.co.jp/blogs/pickup/0024)
■ TABLEAUについて
TABLEAUには「絵画」という意味があります。江戸切子・江戸硝子・彫刻硝子、この３つのシリーズで表現しているのは、江戸とヨーロッパがもつ技術や感性を融合した世界。その名の通り、人の心を捉える絵画のような作品を展開しています。
ガラスに刻むのは「想い」
伝統の技術を支えるのは、熟練職人による手仕事。その伝統と歴史を受け継ぎながら、TABLEAUにしかできないハンドメイドガラスで未来へとつないでいきます。
本作「Fleur - 華亀甲 2026クリスタルグラス」は、伝統と革新の融合を象徴し、未来へとつながる―新しいかたちの江戸切子です。
■ 販売情報
発売日：2025年11月5日
価格（税込）：透き 11,000円 ルリ 16,500円 金赤/紫 17,600円
販売チャネル：
・TABLEAU オンラインショップ（公式直販サイト）(https://shop.tableau1988.co.jp/blogs/pickup/0024)
・Amazon（公式直販）(https://www.amazon.co.jp/stores/%E5%A4%AA%E6%AD%A6%E6%9C%97%E5%B7%A5%E6%88%BF/page/99FDAC4E-D2C1-4BA0-B419-3861A2280DCA?lp_asin=B079Z1D9LT&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)
・全国取扱主要百貨店(https://tableau1988.co.jp/dealer/)
■ 会社概要
株式会社タブロー（TABLEAU）
所在地：東京都江戸川区平井3-16-6
事業内容：ガラス工芸品の製造販売(江戸切子・江戸硝子・彫刻硝子)
オフィシャルコーポレートサイト(https://tableau1988.co.jp/#1)
TABLEAU オンラインショップ（公式直販サイト）(https://shop.tableau1988.co.jp/)
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社タブロー
お問い合わせ(https://shop.tableau1988.co.jp/pages/contact)