江戸切子に新風。花のように咲き広がるオリジナルデザイン『Fleur - 華亀甲2026 クリスタルグラス』、TABLEAUが11月5日にリリース

株式会社タブローTABLEAU 新作・江戸切子 「Fleur - 華亀甲 2026 クリスタルグラス」

TABLEAU（株式会社タブロー／本社：東京都江戸川区）は、江戸切子年号入りクリスタルグラスの最新作「Fleur - 華亀甲 2026 クリスタルグラス」を、2025年11月5日に発売いたします。



吉祥文様「亀甲紋」を咲き誇る花のようにアレンジし、しなやかさと華やかさをまとった意匠に昇華。透き・金赤・ルリ・紫の4色展開で、特別な節目にふさわしい記念品としても最適です。TABLEAUならではの感性が息づく新しいかたちの江戸切子。公式直販サイトTABLEAUオンラインショップでお求めいただけます。

▶TABLEAUオンラインショップはこちら(https://shop.tableau1988.co.jp/blogs/pickup/0024)

■ 伝統と革新が響き合う、新しい江戸切子「Fleur-華亀甲」

「Fleur - 華亀甲 2026 クリスタルグラス」は、縁起の良い吉祥文様「亀甲紋」をモチーフに、TABLEAU独自の感性で再構築したオリジナルデザインです。

端正で落ち着いた趣をもつ伝統文様・亀甲紋に、花が咲き誇るような華やかさと、しなやかに広がる花びらのような曲線を重ねることで、これまでにない軽やかさと柔らかさを表現しました。

伝統に敬意を払いながらも、花のように柔らかく、しなやかに広がるフォルムと輝きは、従来の江戸切子に新たな息吹をもたらします。

■ 2026年限定の江戸切子 ― 年号入りの特別な仕様

グラスの底面には、TABLEAUのブランドロゴと「2026」の年号を彫刻。

晴れやかな新春のご慶賀に添える贈り物としてはもちろん、企業の周年記念や就任・退任祝い、人生の節目を彩る記念品としてもふさわしい一品です。

フォーマルな場面にふさわしい凛とした佇まいと、品格を備えた特別仕様となっています。

■ カラーバリエーションと仕様

カラーバリエーション：透き／金赤／ルリ／紫

素材：クリスタルガラス

サイズ：Φ78×H80(mm)

容量：200ml

価格（税込）：透き 11,000円 ルリ 16,500円 金赤/紫 17,600円

色ごとに異なる光の表情が楽しめるのも、本シリーズの大きな魅力です。

透きはカットの美しさを引き立て、金赤・ルリ・紫は上品さと艶やかさを演出。

華やかさと静謐さを併せ持つ佇まいは、贈る相手やシーンを選びません。

・透き

・金赤

・ルリ

・紫

■ 節目を彩るパーソナルギフト、フォーマルギフトとして

2026年が特別な節目の年に――。

「Fleur - 華亀甲 2026クリスタルグラス」は、この年に節目を迎える慶事や、周年事業など、人生とビジネスの大切な節目に、寄り添う一品です。

その洗練された佇まいと華やかな輝きは、グラスを手にする人の記憶に残る時間を紡ぎます。

パーソナルギフトにビジネスシーンのお祝いにお世話になった方へのお祝いに

■ TABLEAUについて

TABLEAUには「絵画」という意味があります。江戸切子・江戸硝子・彫刻硝子、この３つのシリーズで表現しているのは、江戸とヨーロッパがもつ技術や感性を融合した世界。その名の通り、人の心を捉える絵画のような作品を展開しています。

ガラスに刻むのは「想い」

伝統の技術を支えるのは、熟練職人による手仕事。その伝統と歴史を受け継ぎながら、TABLEAUにしかできないハンドメイドガラスで未来へとつないでいきます。

本作「Fleur - 華亀甲 2026クリスタルグラス」は、伝統と革新の融合を象徴し、未来へとつながる―新しいかたちの江戸切子です。

■ 販売情報

発売日：2025年11月5日

販売チャネル：

・TABLEAU オンラインショップ（公式直販サイト）(https://shop.tableau1988.co.jp/blogs/pickup/0024)

・Amazon（公式直販）(https://www.amazon.co.jp/stores/%E5%A4%AA%E6%AD%A6%E6%9C%97%E5%B7%A5%E6%88%BF/page/99FDAC4E-D2C1-4BA0-B419-3861A2280DCA?lp_asin=B079Z1D9LT&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

・全国取扱主要百貨店(https://tableau1988.co.jp/dealer/)

■ 会社概要

株式会社タブロー（TABLEAU）

所在地：東京都江戸川区平井3-16-6

事業内容：ガラス工芸品の製造販売(江戸切子・江戸硝子・彫刻硝子)

オフィシャルコーポレートサイト(https://tableau1988.co.jp/#1)

TABLEAU オンラインショップ（公式直販サイト）(https://shop.tableau1988.co.jp/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社タブロー

お問い合わせ(https://shop.tableau1988.co.jp/pages/contact)