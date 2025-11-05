【新商品】キャンプにも防災にも使える、2WAY仕様の「クッション型寝袋」発売！“普段はクッション、いざという時は寝袋に”

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するアウトドアブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」は、防災ブランド「SONAERU（ソナエル）」シリーズの新商品として、キャンプでも災害時でも使える多機能寝袋「クッション型寝袋 SBC-01」を発売しました。

■商品概要

商品名：クッション型寝袋 SBC-01

タイプ：2WAY（クッション⇄寝袋）

サイズ：展開時：約200×80cm／収納時：約40×40cm

重量：約1.2kg（中綿含む）

カラー：ブラック／オリーブ／グレー

楽天市場販売ページ :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0052mummy/Amazon販売ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZKD3MJF

■主な特徴

【1つで2役】普段はクッション、広げれば寝袋に早変わり

【アウトドアでも快適】封筒型デザインで寝返りがしやすく、車中泊やキャンプに最適

【防災備蓄にも◎】収納時はコンパクト、リビングや車内に常備できるデザイン

【清潔に使える】丸洗い可能で、常に清潔・衛生的

【軽量・携行性】持ち運びしやすく、アウトドアでも緊急時でも頼れる一枚

■開発背景／こだわり

キャンプ人気と同時に、防災意識の高まりを受けて「普段使いしながら備えられる防災用品」をテーマに開発しました。

アウトドアブランドPYKES PEAKが持つ快適性と、SONAERUシリーズが重視する“備え”の思想を融合。

「防災グッズをしまい込むのではなく、日常に置けるデザイン」を目指しました。

自宅や車内、オフィスなどに常備しておけば、キャンプ・災害の両シーンで活躍します。

■SONAERUシリーズ

日頃からの備えは大切。

でも防災グッズをなおしこんでしまっていざという時にすぐ取り出せない。

そんなお悩みありますよね。

パイクスピークでは日頃から使える防災グッズをご用意し、

暖かみのあるグッズで心を穏やかにできる「ほっこり防災」推奨しています。

PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

TEL: 092-586-5888

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp