お店の美味しい味をご自宅で〈日本橋　天丼　天むす　金子半之助〉〈黒船亭〉が出店　松坂屋上野店　最旬グルメ

松坂屋上野店の食品フロアほっぺタウンでは、週替わりで人気ショップをイベント展開中。１１／１２（水）からは、大人気の〈日本橋 天丼 天むす 金子半之助〉が出店！見た目も豪華な天丼弁当は、お店で食べられる味がご自宅で楽しめます。また、〈黒船亭〉からは「オムライス」が登場。代々受け継がれてきた伝統の味はお米の美味しさを感じられ、一度は食べたい一品です。他にも塩豆大福や栗きんとんなど、小腹が空いたときに食べたいスーツも。松坂屋上野店の最旬グルメ６ブランドをご紹介します。

〈日本橋 天丼 天むす 金子半之助〉江戸前天丼弁当（１食） １,６５０円／地下１階 地下鉄連絡口イベントスペース

東京・日本橋に本店を構える江戸前天丼専門店。「金子半之助をご自宅で」をコンセプトに、大好評の天丼３種をご用意。

〈黒船亭〉オムライス（１食） １,２８０円／地下１階 ほっぺタウン催事場

代々受け継がれてきた伝統の味。「ご飯のおかずやさん」をコンセプトに、美味しさと安全にこだわった「お米」を楽しめるお弁当。

〈巣鴨 とげぬき福寿庵〉（５個入） １,９８０円／１階 お江戸新町イベントスペース

そのまま食べてもちもち、冷やしてスッキリ、巣鴨の味「塩豆大福」をご用意いたしました。

〈中津川和菓子店 松葉〉栗きんとん（１箱６個入） １,９７６円／１階 和洋菓子イベントスペース

栗の香りと渋い甘さが調和した、ホクホクの「栗きんとん」。

※１１／１２（水）→２５（火）

〈アグリパークつがる塾〉１０種類のアップルパイ ６１６円～８０４円／１階 和洋菓子イベントスペース

紅玉のパイをはじめ１０種類の味をご用意しました。りんごの品種による味の違いをお楽しみください。みかんのパイも好評です。

〈広大〉牛すじ煮込み（１００ｇ） ８６４円／地下１階 ほっぺタウン催事場

北海道産の上質な牛すじを５時間柔らかく煮込んで作りました。

※価格は全て税込です。

▽ほっぺタウンイベント情報はこちらから▽

【松坂屋上野店オフィシャルホームページ】

https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/230102_11831.html

【松坂屋上野店公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ】

https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr)