お店の美味しい味をご自宅で〈日本橋　天丼　天むす　金子半之助〉〈黒船亭〉が出店　松坂屋上野店　最旬グルメ

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店の食品フロアほっぺタウンでは、週替わりで人気ショップをイベント展開中。１１／１２（水）からは、大人気の〈日本橋　天丼　天むす　金子半之助〉が出店！見た目も豪華な天丼弁当は、お店で食べられる味がご自宅で楽しめます。また、〈黒船亭〉からは「オムライス」が登場。代々受け継がれてきた伝統の味はお米の美味しさを感じられ、一度は食べたい一品です。他にも塩豆大福や栗きんとんなど、小腹が空いたときに食べたいスーツも。松坂屋上野店の最旬グルメ６ブランドをご紹介します。



〈日本橋　天丼　天むす　金子半之助〉江戸前天丼弁当（１食）　１,６５０円／地下１階　地下鉄連絡口イベントスペース


東京・日本橋に本店を構える江戸前天丼専門店。「金子半之助をご自宅で」をコンセプトに、大好評の天丼３種をご用意。





〈黒船亭〉オムライス（１食）　１,２８０円／地下１階　ほっぺタウン催事場


代々受け継がれてきた伝統の味。「ご飯のおかずやさん」をコンセプトに、美味しさと安全にこだわった「お米」を楽しめるお弁当。





〈巣鴨　とげぬき福寿庵〉（５個入）　１,９８０円／１階　お江戸新町イベントスペース


そのまま食べてもちもち、冷やしてスッキリ、巣鴨の味「塩豆大福」をご用意いたしました。





〈中津川和菓子店　松葉〉栗きんとん（１箱６個入）　１,９７６円／１階　和洋菓子イベントスペース


栗の香りと渋い甘さが調和した、ホクホクの「栗きんとん」。


※１１／１２（水）→２５（火）





〈アグリパークつがる塾〉１０種類のアップルパイ　６１６円～８０４円／１階　和洋菓子イベントスペース


紅玉のパイをはじめ１０種類の味をご用意しました。りんごの品種による味の違いをお楽しみください。みかんのパイも好評です。





〈広大〉牛すじ煮込み（１００ｇ）　８６４円／地下１階　ほっぺタウン催事場


北海道産の上質な牛すじを５時間柔らかく煮込んで作りました。





※価格は全て税込です。



