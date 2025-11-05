アメリカ発「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケアブランド「タッチャ」より、イラストレーター・foxcoデザインの風呂敷付きスペシャルセットが登場

ユーピーディー・ジャパン株式会社

アメリカ発、「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケアブランド「タッチャ」は、イラストレーター・foxcoによるオリジナルデザインの風呂敷がついた「タッチャ モイスチャー セット」を2025年12月1日(月)から開催される「@cosme BEAUTY DAY 2025」に合わせて、@cosme SHOPPING限定で発売開始いたします。

今年のホリデーコレクションには、タッチャが15年の歩みの中で出会い、大切に育んできたインスピレーションと創造への想いを込めました。イラストレーター・foxcoとのコラボレーションにより生まれた京都からサンフランシスコへと続く旅を描いた特別な風呂敷に、ブランドを代表する人気アイテム「タッチャ キッス リップマスク」(現品)と今年7月に登場した乳液「タッチャ デューイー ミルク」(トラベルサイズ 15mL)をセットに。

「@cosme BEAUTY DAY」に合わせた数量限定・ホリデーシーズンだけの特別セットを大切な人へのギフトやご自身へのご褒美としてぜひお楽しみください。

タッチャ モイスチャー セット

発売日：2025年12月1日(月)

価格：5,400円(税抜) / 5,940円(税込)

販売場所：@cosme SHOPPING

＜@cosme BEAUTY DAY 2025 予約期間＞

2025年11月21日(金)12:00～11月28日(金)11:59

※数量限定につき、なくなり次第、終了となります。

＜セット内容＞

タッチャ キッス リップマスク(9g / 現品)

独自の美肌発酵成分「HADASEI-3」※1をベースに、桃の種から抽出されたトウニンエキス※2や椿油※3をブレンドしたリップトリートメント。濃密なのにべたつかず、とろけるようなテクスチャーで唇をふっくらなめらかな印象に。夜の集中ケアやリップメイクの下地にも。

タッチャ デューイー ミルク(トラベルサイズ / 15mL)

肌を潤いで満たし、みずみずしく弾むような水光肌へと導く保湿乳液。水分と油分をバランスよく補い、冷たい外気や乾燥などの外的ストレスから肌を守りながら、心地よく快適な肌へ。また、くすみ※4やにごり※4もケアして、明るくツヤのある肌印象に。しっかり保湿しながら軽やかな使い心地をお求めの方におすすめです。

foxcoデザインの風呂敷(54cm×54cm)

foxcoによるオリジナルデザインの風呂敷。どこか懐かしく、ぬくもりのあるデザインがホリデーシーズンをやさしく包み込みます。

〈foxco プロフィール〉

ロンドンを拠点に活動。国内外問わず、ブランドとのコラボレーション、広告、パッケージデザインなどを幅広く手がけている。旅やファッションなど、自身の経験やライフスタイルからインスピレーションを受けて描く作品は、あたたかいタッチと色合いで色彩豊かに幸福感を表現している。

instagram：@foxco_kaori

※1.サッカロミセス/コメ発酵液、チャ葉エキス、オキナワモズクエキス(全て保湿) ※2.モモ種子エキス(コンディショニング) ※3.ツバキ種子油(保湿) ※4.乾燥による

タッチャのホリデーギフト「タッチャ デューイー スキン トリオ」も発売中

イラストレーター・foxcoとのコラボレーションにより制作されたボックスパッケージに、人気の高保湿ケアアイテムを詰め込んだホリデーコレクションです。

タッチャ デューイー スキン トリオ

価格：14,800円(税抜) / 16,280円(税込)

〈セット内容〉

・タッチャ ライス ウォッシュ(現品 / 120mL)

・タッチャ エッセンス(ハーフサイズ / 75mL)

・タッチャ デューイー スキンクリーム(現品 / 50mL)

※数量限定につき、なくなり次第、終了となります。

タッチャについて

アメリカ発「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケア

2009年、創業者ヴィッキー・ツァイが、日本古来の成分や美容習慣に出会い、心身ともに癒された自身の体験から、肌とこころをケアし、使い心地の優れたスキンケアを目指してタッチャは誕生しました。「こころと体は一つにつながっている」という考えのもと、忙しい現代の日常に、静かに立ち止まり、自分自身を見つめ直す日々のマインドフルなスキンケアを通じて、肌とこころに調和をもたらすライフスタイルを提案しています。

タッチャの革新の核となるのは、日本の伝統素材と発酵技術をアメリカの視点で再解釈し、確かな効果を求める感性と融合させた発酵スキンケア。ブランド独自の発酵成分「HADASEI-3※」は、日本の食文化を支える秋田の米、宇治の緑茶、沖縄の海藻を、二段階の発酵プロセスにより天然の美肌成分を最大限に引き出しており、ほぼすべての製品に配合されています。

「体に良いものは肌にも良い」という信念のもと、こだわり抜いた処方を一つひとつ丁寧に作り上げる姿勢、そして、茶道の棗や桐箱、和紙といった日本の美意識をパッケージデザインに取り入れるこだわりもブランドの象徴です。

※サッカロミセス／コメ発酵液、チャ葉エキス、オキナワモズクエキス（保湿）

タッチャの日本での展開

●日本公式ウェブサイト http://www.tatcha.jp/

取扱店舗・オンライン

●ISETAN BEAUTY online

https://meeco.mistore.jp/contents/tatcha/index.html

●@cosme公式通販 @cosme SHOPPING

https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=125285

●@cosme OSAKA

https://www.cosme.net/store/flagship/osaka/

●フォーシーズンズホテル京都 THE SPA

https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/spa/

タッチャの製品を使ったスキンケアリチュアルを楽しめるスパ トリートメントメニューを展開。

※時期によって、展開が異なります。スパ取り扱い製品の一部は、その他、公式展開製品と異なる場合があります。