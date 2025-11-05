コレクションケースの不二貿易、卓上タイプも好調！累計出荷額1,200万円突破！ヒットに隠された3つの理由。

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の企画・卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、このたび、卓上型コレクションケースシリーズの累計出荷額が1,200万円を突破したことをお知らせいたします。

大型のガラスコレクションケースにおいては大手通販サイトでもトップシェアを誇る当社が、高まる「ガチャ活」ニーズに応えるべく、2024年4月にカプセルトイなどの小さなフィギュアを飾るための卓上ガラスケースを初めて開発・発売いたしました。さらに今年6月には、軽量で扱いやすいアクリル製の卓上コレクションケースを導入し、ラインナップを強化してまいりました。

続くカプセルトイブームとその背景：「集める」から「飾って愛でる」フェーズへ

一般社団法人 日本カプセルトイ協会（※）によると、2024年の製造元出荷ベースでのカプセルトイ市場規模は約1,410億円に達し、わずか2年間で約2倍に拡大しています。

その背景には、平成ブームの再来などを利用した企画商品の話題化に加え、昨今のカプセルトイのクオリティが大幅に向上し、大人のコレクター層を魅了している点があります。

さらに、コレクションを楽しむスタイルも進化しています。購入者は、ただ集めるだけでなく、ガチャ詰めポーチやカラビナでキーホルダーにして持ち歩き、その様子をSNS（Instagramでは「#ガチャ活」投稿が13.9万件超_2025年10月23日時点）に投稿するなど「飾って見せる」フェーズに移行しています。

※一般社団法人 日本カプセルトイ協会 カプセルトイ市場動向調査結果報告(https://www.japan-cta.org/news/jacta2025/)

コレクターのリアルな課題を解決：製品レビューから見えた3つの障壁

製品をご購入いただいたお客様のレビューやSNSの投稿から、カプセルトイ購入後にコレクターが抱える共通の課題3点が明確になりました。それぞれの課題に対し、当社のコレクションケースがどのように解決に貢献しているかをご提案いたします。

■課題1 ホコリ問題とコレクションの「死蔵化」

【消費者の声】

・むき出しで飾るとすぐホコリがたまり、掃除が大変。

・しまい込むと見返さなくなり、「せっかくのコレクションが死蔵化」してしまう。

卓上ガラスコレクションケース当社の解決策：ホコリが入りにくい構造と「見せる収納」

当社のコレクションケースは、すき間を抑えた構造でホコリの侵入を軽減し、日々のお手入れの負担を抑える設計となっています。また、透明で卓上サイズのため、リビングやデスクに手軽に設置可能。コレクションを「守りながら毎日愛でる」体験を提供します。

■課題2 地震や日常動作による破損・安全性への懸念

【消費者の声】

・並べて置くだけだと、揺れや振動で倒れ・破損してしまう。

・自立しにくいフィギュアが多く、きれいに整列して飾ることが難しい。

当社の解決策：安定固定と転倒防止対策を標準装備

アクリルタイプのコレクションケースには、フィギュアを安定して固定できる透明のフィギュア固定用シールが付属しており、不意の接触による落下や転倒を防ぎます。また、ガラスコレクションケースには、ケース本体を壁面に固定できる転倒防止具が付属しており、万が一に備えた安全対策も万全です。

■課題3 視覚的な「ごちゃつき」と「統一感のなさ」

コレクションケース kake

【消費者の声】

・カプセルトイはサイズや色がバラバラで、並べると雑多な印象に。

・おしゃれな空間にしたいのに、フィギュアを飾ると「オタク感」が出るのが悩み。

コレクションケース hina当社の解決策：シンプルデザインで、コレクションにまとまりを

コレクションの邪魔をしないシンプルなデザインを採用しています。ケースに入れることで、バラバラなサイズのコレクション群に視覚的なまとまりを与え、ごちゃつきや統一感のなさを緩和します。特にアクリルタイプはPOPな色合いを採用しており、フィギュアを明るくおしゃれな「見せるインテリア」へと昇華させます。

今後の展望

今年12月には、より幅広いインテリアに合わせやすい木目調の卓上コレクションケースを発売予定です。温かみのあるデザインで、大切なコレクションをより美しく演出します。クリスマスや1年がんばったご褒美として、コレクションの整理・ディスプレイに最適な当社のケースをぜひご検討ください。

不二貿易株式会社は、これからも皆様の「愛でる」活動をサポートし、暮らしの中に「好き」を飾る喜びを提供してまいります。

商品概要

卓上ガラスコレクションケース

【カラー】ブラック、ナチュラル、ホワイト

【サイズ】幅42.5cm×高さ42.5cm×厚み20cm

【JAN】4953980740731/4953980740748/4953980639462

卓上ガラスコレクションケース コーナー

【カラー】ブラック、ナチュラル、ホワイト

【サイズ】幅35cm×高さ42.5cm×厚み35cm

【JAN】4953980740755/4953980740762/4953980639479

コレクションケース kake

【カラー】ホワイト/レッドブラウン/イエロー/グリーン

【サイズ】幅24.8cm×高さ24.8cm×奥行8cm

【JAN】4953980290229/4953980290236/4953980290243/4953980290250

コレクションケース hina

【カラー】ホワイト/ピンク/イエロー/グリーン

【サイズ】幅30cm×高さ23.3cm×奥行17.6cm

【JAN】4953980290267/4953980290274/4953980290281/4953980290298

会社説明

■気づけばそばに、不二貿易

不二貿易は創業60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨の企画から輸入、販売を手がけており、長年の取引経験と幅広いネットワークを強みにしています。

フィギュアなどを飾る「ガラスコレクションケース」は大手通販サイトでもトップシェアを誇り、15年以上愛され続けている「カラーボックス」をはじめ、自社開発の商品も多数展開しています。

ぬいぐるみ雑貨やペット商品などの新ブランドも続々と展開して、生活者のニーズに応える商品を拡充。デザイン性や品質、手に取りやすい価格のバランスが評価されており、多くのユーザーから支持されています。

■会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど