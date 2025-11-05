松竹ブロードキャスティングとKDDIが贈る「スマホ相談会」付き「脳活ゲーム体験」継続開催決定！

松竹ブロードキャスティング株式会社

人生100年時代を迎え、シニア世代の方々が楽しく、自分らしく暮らしていくことが益々大切になっています。

この課題に対し、シニア向けコミュニティサイト「ナビトモ」を運営する松竹ブロードキャスティング株式会社（東京都中央区）は、eスポーツ施設「esports Style UENO」を展開するKDDI株式会社（東京都千代田区）との連携を強化。2025年7月から毎月実施している「eスポーツ体験会」を、11月も開催することが決定いたしました。

今回も会場となるのは、最新設備が整った「esports Style UENO」。

プロ選手をお招きし、国民的パズルゲーム『ぷよぷよeスポーツ』を利用した脳活体験に加えて、シニア世代のニーズである「スマホのお悩み相談会」をセットにしたプログラムです。

開催概要

◯企画名:＜無料＞シニア向け 「スマホ相談会」付き

「脳活ゲーム体験（ぷよぷよeスポーツ）」

◯場所: esports Style UENO（上野広小路駅徒歩1分）

3F特設相談ブース および 3Fオープンゲームブース

◯開催日:＜第4回＞2025年11月13日（木）

（12月まで毎月1回、平日開催予定）

◯時間:

● 午前の部

10：00：「スマホ相談会」※最終受付 11：30

10：30～：「脳活ゲーム体験」（途中参加OK）

※最終受付 11：30

12：00：「スマホ相談会」付き「脳活ゲーム体験」終了

● 午後の部

12：30～：「スマホ相談会」※最終受付 14：00

13：00～： 「脳活ゲーム体験」（途中参加OK）

※最終受付 14：00

14：30：「スマホ相談会」付き「脳活ゲーム体験」終了

◯参加費: 無料

◯定員: 各回10名様予定（先着順）

※付き添い（1名様につき1名様まで）は含みません。

◯主催: 松竹ブロードキャスティング株式会社

◯協力: KDDI株式会社、株式会社セガ

パズルゲームで楽しく脳活！ スマホのお悩みもまるっと解決。

(C)SEGA

◯「脳活ゲーム体験（ぷよぷよeスポーツ）」

プロ選手を講師に招き、国民的パズルゲーム『ぷよぷよeスポーツ』を使った「脳活ゲーム体験」を実施します。ゲームが初めての方や、こういった場所に馴染みがない方でもご安心ください。プロの講師やスタッフが操作方法から遊び方まで、丁寧に教えますので、脳の活性化と新しい仲間づくりを安心してお楽しみいただけます。

◯KDDI/auショップのスタッフによる 「スマホ相談会」

「文字の打ち方がわからない」「QRコードの読み方が分からない」といった日常的なスマホのお悩みに、KDDIの専門スタッフが親切・丁寧に対応します。他社キャリアをご利用の方も大歓迎です。この機会にお悩みをご相談ください。

参加者アンケート（50代～70代）

「講師の説明が解りやすかった。」

「わからなくてもスタッフが丁寧に教えてくれて楽しめた。」

「来月も参加したい！」 など

申し込み方法

参加をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

- 申し込みフォーム：https://forms.gle/zu2JdaJHScXEVRTg9

ご参加いただける方には、

お申し込みから3営業日以内に「当日の詳細メール」をお送り致します。

当日、会場受付にて、メール画面をご提示下さい。

皆さまのお申し込みを心よりお待ちしております。