森岡薫（町田）がＦリーグ通算400試合出場を達成！【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

11月1日（土）に開催されたメットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1 第15節「立川アスレティックFC vs ペスカドーラ町田」において、森岡薫（#9 ペスカドーラ町田）がＦリーグ通算400試合出場を達成しましたのでお知らせいたします。

なお、通算出場記録数は、Ｆ１・Ｆ２各試合に出場選手として登録された試合数の合計です。

＜Ｆリーグ初出場試合＞

記録日：2007年9月23日

当時所属チーム：名古屋オーシャンズ

記録した試合：Ｆリーグ2007 第1節

「名古屋オーシャンズvs デウソン神戸」

＜通算400試合出場達成試合＞

記録日：2025年11月1日

所属チーム：ペスカドーラ町田

記録した試合：メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1 第15節

「立川アスレティックFC vs ペスカドーラ町田

