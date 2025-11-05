森岡薫（町田）がＦリーグ通算400試合出場を達成！【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
11月1日（土）に開催されたメットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1 第15節「立川アスレティックFC vs ペスカドーラ町田」において、森岡薫（#9 ペスカドーラ町田）がＦリーグ通算400試合出場を達成しましたのでお知らせいたします。
なお、通算出場記録数は、Ｆ１・Ｆ２各試合に出場選手として登録された試合数の合計です。
＜Ｆリーグ初出場試合＞
記録日：2007年9月23日
当時所属チーム：名古屋オーシャンズ
記録した試合：Ｆリーグ2007 第1節
「名古屋オーシャンズvs デウソン神戸」
＜通算400試合出場達成試合＞
記録日：2025年11月1日
所属チーム：ペスカドーラ町田
記録した試合：メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1 第15節
「立川アスレティックFC vs ペスカドーラ町田
