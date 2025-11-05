11/4より全国約1500書店で「ノラネコぐんだん わいわいクリスマスフェア」開催！
『ぬりええほん ノラネコぐんだん くだものパーラー』（工藤ノリコ／作 白泉社）書影
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木靖文）は、2025年11月4日（火）にノラネコぐんだんシリーズの新刊3点が発売されるのを記念して、11月4日（火）～12月31日（水）、全国の書店でフェアを開催。フェア開催店舗でノラネコぐんだんシリーズの絵本・関連書籍など対象商品のいずれかを購入すると、特典シール（全4種）がもらえます！ 新刊やフェアの詳しい内容、書店リストはこちら(https://kodomoe.net/picturebook/86751/)でご確認ください。 ※特典シールはランダム配布、特典はなくなり次第終了です。
【kodomoe WEB】https://kodomoe.net/picturebook/86751/(https://kodomoe.net/picturebook/86751/)
新刊1『ぬりええほん ノラネコぐんだん くだものパーラー』
世界で一冊の絵本が作れるぬりえが誕生！ 今作のために、工藤ノリコさんが「くだものパーラー」を舞台にした新しいお話を描きおろしました。自由な色で塗っていいこと、塗らないところがあってもいいことなど、子どもたちに向けたあたたかなメッセージも収録。一方で、一部の描線に色が付いており、子どもたちの「塗ってみたい！」という気持ちを後押しします。塗った後も（塗らなくても）絵本として楽しむことができ、子どもたちはもちろん、大人の方にもおすすめです。
『ぬりええほん ノラネコぐんだん くだものパーラー』より (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
『ぬりええほん ノラネコぐんだん くだものパーラー』より (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
『ぬりええほん ノラネコぐんだん くだものパーラー』
■著者名： 工藤ノリコ
■ISBNコード：9784592763826
■シリーズ名：コドモエのえほん
■定価：1100円（本体1000円＋税10%）
■発売日：2025.11.4
https://www.hakusensha.co.jp/booklist/76426/
新刊2『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』
大人気「さがしえブック」シリーズ第4弾は、“クリスマス”でさがしもの！ 特典として、ネイビー地の「もこもこポーチ」が付いています。しましまのマフラーとノラネコの顔部分はふわふわのサガラ刺繍、ファスナーには雪だるまとノラネコのラバーチャーム付き。裏地もかわいい総柄になっています！ 内ポケットあり。クリスマスギフトにもぴったりの、豪華なセットです♪
『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』より (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』（工藤ノリコ／原作 白泉社）書影
『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』
■著者名： 工藤ノリコ
■ISBNコード：9784592107248
■シリーズ名：マルチメディア商品
■価格：2750円（本体2500円＋税10%）
■発売日：2025.11.4
https://www.hakusensha.co.jp/booklist/76425/
『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』より (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』より (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』より (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
新刊3『ノラネコぐんだん パンこうじょう ぬいぐるみギフトBOX』
『ノラネコぐんだん パンこうじょう ぬいぐるみギフトBOX』より (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
１.シリーズ第1作にして人気No.1の『ノラネコぐんだん パンこうじょう』のミニサイズの絵本 ２.ロングセラーのはんせいポーズのぬいぐるみ（Ｓサイズ） ３.絵本に登場するいろんなパンやノラネコの顔をちりばめた限定デザインの総柄ハンカチ（約20×20cm）の3つがセットに。クリスマスだけでなく通年贈れるギフトグッズとして、喜ばれること間違いなし！です。
『ノラネコぐんだん パンこうじょう ぬいぐるみギフトBOX』よりぬいぐるみ (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
『ノラネコぐんだん パンこうじょう ぬいぐるみギフトBOX』よりハンカチ (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
『ノラネコぐんだん パンこうじょう ぬいぐるみギフトBOX』よりミニ絵本 (C)︎Noriko Kudoh／Hakusensha
『ノラネコぐんだん パンこうじょう ぬいぐるみギフトBOX』
■著者名： 工藤ノリコ
■ISBNコード：9784592107231
■シリーズ名：マルチメディア商品
■価格：4980円（本体4527円＋税10%）
■発売日：2025.11.4
https://www.hakusensha.co.jp/booklist/76424/
シリーズの対象商品いずれかを買うともらえる！限定特典はシール（全4種）♪
フェア開催店舗でノラネコぐんだんシリーズの絵本、関連商品など対象商品(https://noranekogundan.com/books/)のいずれかを購入すると、B6サイズのシール（全4種、ランダム配布）がもらえます！※特典はなくなり次第終了です。
「クリスマスシール」 (C)Noriko Kudoh / Hakusensha
「はんせいシール」 (C)Noriko Kudoh / Hakusensha
「めいばめんシール」 (C)Noriko Kudoh / Hakusensha
「たべものシール」 (C)Noriko Kudoh / Hakusensha
ノラネコぐんだん わいわいクリスマスフェア参加書店リストはこちら↓
https://kodomoe.net/picturebook/86751/
■著者紹介
工藤ノリコ
1970年神奈川県生まれ。女子美術短期大学卒業。絵本作家、漫画家。主な絵本に「ノラネコぐんだん」シリーズ（白泉社）、「ペンギンきょうだい」シリーズ（ブロンズ新社）、「ピヨピヨ」シリーズ（佼成出版社）、『セミくんいよいよこんやです』（教育画劇）、『Letters』（偕成社）他多数。読み物に「マルガリータ」シリーズ（あかね書房）、漫画に『ノラネコぐんだんコミック』（白泉社）など。
ノラネコぐんだん公式サイト
https://noranekogundan.com/
ノラネコぐんだん公式 X（旧Twitter） @noraneko_room
https://twitter.com/noraneko_room
ノラネコぐんだん公式 Instagram @noranekogundan_room
https://www.instagram.com/noranekogundan_room/