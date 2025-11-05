大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SC、地域の高齢者の皆さまと交流。大阪市中央区での健康促進イベントを実施！
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
このたびOsaka City SCは、2025年11月4日（火）に大阪市中央区の桃谷会館にて、地域の高齢者の皆さまを対象とした健康促進イベントを実施いたしました。
本イベントには、地域貢献活動パートナーである株式会社おかもと様にもご参加いただき、地域の方々と一緒に体を動かしながら交流を深めました。
■ イベント概要
日時：2025年11月4日（火）10:00～12:00
場所：桃谷会館（大阪府大阪市中央区上本町西2丁目5-25）
参加者： 地域の高齢者の方々 約30名／大阪市中央区社会福祉協議会の皆さま／株式会社おかもと様
やわらかいビニールボールを使い、サッカーの動きを取り入れた簡単なミニゲームを実施しました。
パスをつないでシュートを決めるたびに拍手と歓声が上がり、会場は笑顔と活気に包まれました。
参加者の方からは、「毎日体操はしているけれど、こんな風にみんなで笑いながら遊ぶ機会はなかなかないのでとても楽しかった。何回でも来てほしい」といった声も寄せられ、世代を超えて笑顔があふれる温かい時間となりました。
■ Osaka City SC 代表 山地 泰平 コメント
今回のような地域の方々との交流は、クラブが目指す“地域に根ざしたチームづくり”の原点です。
サッカーを通じて笑顔が生まれ、参加された皆さんが『また来てほしい』と言ってくださったことが何よりの励みになりました。
今後も地域企業の皆さま、行政の皆さまと連携しながら、スポーツをきっかけに地域の輪と活力を広げていきたいと思います。
■ 今後の取り組みについて
Osaka City SCは、クラブを知ってもらうことだけでなく、地域の課題に寄り添い、エネルギーを届ける存在でありたいと考えています。
今後もサッカーやスポーツに限らず、地域の皆さまの「お困りごと」や「お手伝いが必要なこと」にも積極的に取り組んでまいります。
「地域を盛り上げたい」「一緒に何かやってみたい」といったお声があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
なお、このような活動は、地域貢献活動をご支援くださるパートナーの企業の皆さまのご協力により実現しております。
・株式会社利休
・堺土建株式会社
・株式会社KARIRU
・合同会社レクソル
・株式会社おおきに商店
・株式会社トヨタレンタリース大阪
・サンキ印刷株式会社
・このはなユニバーサルTV
・SportsEntertainment株式会社
・医療法人秀壮会クリニック
・株式会社おかもと
■Osaka City SCについて
私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/