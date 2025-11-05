日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議を契機に開始する「ASEAN人材育成奨学パートナーズ支援（AHEAD50）」の第二陣、第三陣の訪日団の合計8名が11月に来日します。

一般財団法人 日本国際協力センター

今回11月来日のASEAN事務局幹部職員訪日団は、テーマ別に以下の2つのグループに分かれています。

グループ1：金融統合分野（4名）

このグループは、ASEAN加盟各国の金融統合を所管する部署（Financial Integration Division）から構成されています。

目的:：サステイナブルファイナンス、デジタル経済、および災害リスクファイナンス・保険に関する日本の取り組みを学び、金融包摂と安定性を戦略的課題とするASEAＮの金融統合を実現するための知見を得ます。

実施日時： 令和7年11月9日（日）～11月15日（土）

11月 9日（日）【参加者来日】

11月10日（月）【講義】公益財団法人国際通貨研究所 経済調査部 【講義】金融庁総合政策局国際室

11月11日（火) 【講義】財務省国際局地域協力課【移動】東京都から京都府へ

11月12日（水) 【講義】京都大学大学院経済学研究科【文化体験】茶道

11月13日（木）【視察】延暦寺【移動】京都府から東京都へ【講義】経済産業省 GXグループ環境金融室

11月14日（金）【ワークショップ】【報告会】

11月15日（土）【帰国】

グループ2：貿易・産業・新規課題分野（4名）

このグループは、ASEAN事務局の貿易・産業・新規課題に関する内部シンクタンクとされる部署（Analysis and Monitoring on Trade, Industry, and Emerging Issues Division）から構成されています。

目的:日本の先進的な産業エコシステム、最先端のイノベーション創出の取り組み、そしてグローバルな経済変動に対処してきた経験を学び、ASEAN加盟国間の協力とイノベーションを強化し、新技術や社会課題への対応を通じて地域の経済成長、競争力、および持続可能性を向上させることに役立てます。

実施日時： 令和7年11月16日（日）～11月22日（土）

11月16日（日）【参加者来日】

11月17日（月）【講義】経済産業省イノベーション・環境局総務課国際室【視察】エイブリック株式会社（半導体製造企業）工場見学

11月18日（火) 【視察】HAL東京【移動】東京都から京都府へ【講義】京都工芸繊維大学 未来デザイン・工学機構

11月19日（水) 【講義】立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科【文化体験】茶道【視察】延暦寺

11月20日（木）【移動】京都府から東京都へ【講義】アジア開発銀行駐日代表事務所研究所(Asian Development Bank Institute)

11月21日（金）【ワークショップ】【報告会】

11月22日（土）【帰国】

使用言語：英語

実施方法：対面招へい

実施団体：一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)

（参考）ASEAN人材育成奨学パートナーズ支援（AHEAD50）

日本ASEAN友好協力50周年を契機に開始した招へい事業。

ASEAN事務局等の有望な職員に対し、日本の政策・制度・立場等につき学ぶ機会を提供し、

人材育成を通じてASEAN事務局の強化を図るとともに、日本との円滑な協力を促進することを目的としている。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02301.html



