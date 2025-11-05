TVアニメ『薫る花は凛と咲く』 より、本編場面写イラストなどを使用したオリジナルグッズが登場！
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原 高明）は、2025年11月05日(水)12:00より、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』オリジナルグッズの予約受付を開始いたしました。
＜キャラログ販売ページ＞
https://www.chara-log.com/view/category/ct82
キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトにて予約受付中！
どうぞお見逃しなく！
【商品ラインナップ】
◆トレーディングスクエア缶バッジ
◆アクリルカードコレクション
◆アクリルスタンド
◆アクリルキーホルダー
◆ブロマイドセット
-----------------------
■お取り扱い店舗
キャラログ：https://www.chara-log.com/
アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/
他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど
■予約受付期間
2025年11月05日(水)12:00～2025年11月26日(水)23:59
■商品発送／発売予定
2026年1月
■注意事項
・予約販売期間ならびに発送／発売日は、予告なく前後する場合がございます。
・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。
・予約販売開始時期、ならびに販売商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。
・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
＜著作権表記＞
(C)三香見サカ・講談社／「薫る花は凛と咲く」製作委員会
※記事内画像をご使用いただく際は、著作権表記の記載をお願いいたします。
-----------------------
【サービス詳細】
オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。
アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。
・サイトURL
https://www.chara-log.com/
・キャラログ公式X（旧Twitter）
https://x.com/charalog_info
◯お支払い方法
各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay
◯送料
一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）
※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料