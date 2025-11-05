【大阪マリオット都ホテル】煌めくホリデーシーズンを彩る「クリスマス アフタヌーンティー」が12/1より登場

株式会社近鉄・都ホテルズクリスマスアフタヌーンティー（12/1～12/19までの提供バージョン）

クリスマスシーズンを彩る「クリスマス アフタヌーンティー」が登場です。セイボリーは、ビーツやオレンジなど冬の食材を取り入れた一品やミニローストチキンなどが並び、真っ赤なラズベリーのマカロンやホワイトモンブランなどオーナメントのように煌めくデセールが華やかさを演出します。

そして、12月20日 から25日までの期間は、「ノエル スパークリング」をウェルカムドリンクでご用意し、クリスマスモチーフでさらにデコレーションしたデセールとトナカイをイメージしたプティガトーを加えたスペシャルバージョンでお届けします。

Christmas Afternoon Tea ～ クリスマス アフタヌーンティー ～

◇メニュー内容

ウェルカムドリンク

・アイスラズベリーティー（12/1～12/19）

・ノエル スパークリング（12/20～12/25）



ウェルカムスイーツ

・いちごのヌガーグラッセ

セイボリー

・フルーツトマトのカプレーゼ 生ハム添え

・トルティーヤチップスとポテトの

サンドウィッチ 鱒の卵添え

・サーモンマリネとマスカルポーネクリーム

オレンジの香り

・クスクスと烏賊のタブレ イカ墨のガレット

・帆立のミキュイとビーツのサラダ仕立て

・ミニローストチキン



デセール

・ピスタチオのラミントン

・ストロベリームース

・レモンギモーブ

・ラズベリーマカロン

・ホワイトモンブラン

・ノンアルコールスパークリングジュレ

・ジンジャーブレッド風スコーン

（ミルクティーソース）

★期間限定スペシャルバージョン <12月20日（土）～25日（木）>

プティガトー

・ガトー レンヌ

ドリンク

HARNEY & SONS 紅茶を含む専用リストの中からお好きなものをお選びください。

◇概要

【場 所】19F LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）

【提供期間】2025年12月1日（月）～ 12月25日（木）

【提供時間】11：30 ～ 17：00（120分制） ※営業時間 10：00 ～ 20：00

【料 金】12月1日（月）～19日（金） 7,000円

12月20日（土）～25日（木） 8,500円

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/lounge/menu/51012/

ジンジャーブレッド風スコーン

オレンジやレーズン、チェリーなどのドライフルーツをたっぷり練り込み、生姜やシナモンといったスパイスがアクセントに香るクリスマスにふさわしいスコーンです。外はさっくり、中はしっとりとした食感に焼き上げました。

概要

【場 所】19F M-Boutique（エムブティック）

【販売期間】2025年12月1日（月）～ 12月25日（木）

【販売時間】10：00 ～ 20：00

【料 金】500円 / 個

※表示料金には、消費税を含みます。

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/m-boutique/menu/22612/



【ご予約・お問合せ】（受付時間 10：00～19：00）

TEL：06-6628-6224

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※表示料金は、消費税およびサービス料（15％）を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。

