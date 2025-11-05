12月4日(木)「ポリプロピレン（PP）樹脂の特性・構造とリサイクル　～海洋汚染問題に対応する自然分解～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ




　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「ポリプロピレン(PP)」の「高機能化・環境対応」について解説します。



　樹脂メーカー・成形加工業の方必見！


　ポリプロピレン（PP）の物性・混合・劣化のメカニズムから高機能化、環境対応など、材料開発からESG対応までPPの全てを解説します。プラスチックやPPフィルム製造の手掛かりとして、基礎から学び直せる再入門としても最適な内容です。また、環境問題として分解しないPPをどう活用すべきか今後の展望を説明します。



Live配信・WEBセミナー講習会　概要


テーマ：ポリプロピレン（PP）樹脂の特性・構造とリサイクル　～海洋汚染問題に対応する自然分解～


開催日時：2025年12月04日(木) 13:00-17:30


参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f07ca0e-f4cc-6c42-948d-064fb9a95405


WEB配信形式：


　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



セミナー講習会内容構成


山形大学　グリーンマテリアル成形加工研究センター/産学連携教授：小林　豊　氏



本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題


　１.ポリプロピレンを事例としてプラスチック全般が分かる


　２.プラスチックの劣化と安定化


　３.サーキュラーエコノミーに向けたプラスチックの動向



下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


【講演のポイント】


　本講座では、ポリプロピレンを事例として、高分子の製造、加工、構造、物性の全般を説明します。そのうえで、何故リサイクルできなかったのか、これからどのような将来になるのかを説明します。



【プログラム】


1. ポリプロピレンの歴史


　1-1 おいたち


　1-2 樹脂改良の足跡


　　1-2-1 低温における衝撃強度の改良


　　1-2-2 剛性の改良


　　1-2-3 透明性の改良


　　1-2-4 難燃化


　　1-2-5 耐候性の改良


　　1-2-6 耐銅害性グレード


　　1-2-7 帯電防止


　　1-2-8 二次加工性の改良


　　1-2-9 染色性の改良



2. ポリプロピレンの化学


　2-1 プロピレン


　2-2 プロピレンの重合


　　2-2-1 重合触媒


　　2-2-2 重合反応


　2-3. ポリプロピレンの製造法


　　2-3-1 ホモポリマー


　　2-3-1 ランダム共重合体


　　2-3-1 衝撃グレード



3. ポリプロピレンの構造と物性


　3-1 分子最と分子量分布


　　3-1-1 分子量


　　3-1-2 分子量分布


　3-2 分子構造と結晶構造


　　3-2-1 一次構造


　　3-2-2 立体規則性


　　3-2-3 二次構造


　　3-2-4 高次構造


　3-3 熱的性質


　　3-3-1 ガラス転移温度と融解温度


　　3-3-2 PVT


　　3-3-3 緩和


　　3-3-4 結晶化速度と結晶化度


　3-4 溶融物性


　　3-4-1 メルトマスフローレート


　　3-4-2 溶融粘度の測定


　　3-4-3 密度と表面エネルギー


　3-5 固体物性・機械的性質


　　3-5-1 降伏強度，伸び


　　3-5-2 弾性率


　　3-5-3 衝撃強度


　　3-5-4 表面硬度


　　3-5-5 摩耗抵抗、スクラッチ性


　3-6 耐久性


　　3-6-1 耐クリープ性


　　3-6-2 耐疲労性


　3-7 その他性質


　　3-7-1 ヒンジ特性


　　3-7-2 比熱、熱伝導率


　　3-7-3 電気的性質


　　3-7-4 耐薬品性、耐ストレスクラッキング性



4. ポリプロピレンの劣化と機能化


　4-1 劣化の全体像


　　4-1-1 外的な要因


　　4-1-2 内的な要因


　4-2 ポリプロピレンの劣化機構


　　4-2-1 自動酸化反応


　　4-2-2 β切断による分子量の低下


　　4-2-3 劣化による構造物性の変化


　4-3 安定性を付与する添加剤


　　4-3-1 酸化防止剤


　　4-3-2 光安定剤


　　4-3-3 中和剤


　　4-3-4 分散剤


　　4-3-5 架橋剤、分解剤、発泡剤


　　4-3-6 難燃剤


　4-4 機能を付与する添加剤


　　4-4-1 造核剤


　　4-4-2 帯電防止剤


　　4-4-3 滑剤


　　4-4-4 防曇剤


　　4-4-5 離型剤


　　4-4-6 アンチブロッキング剤


　　4-4-7 抗菌剤


　　4-4-8 蛍光増白剤


　4-5 分析法、試験法


　　4-5-1 前準備


　　4-5-2 定性分析


　　4-5-3 定量分析



5. 調色とコンパウンド


　5-1 調色


　　5-1-1 色材


　　5-1-2 凝集と分散


　　5-1-3 工業的な混合方法


　5-2 コンパウンド


　　5-2-1 二軸押出機


　　5-2-2 フィラー充填


　　5-2-3 ガラス強化


　　5-2-4 エラストマー変性


　　5-2-5 反応混練



6. ポリプロピレンの加工法


　6-1 延伸加工


　　6-1-1 無配向と延伸による構造形成


　　6-1-2 キャストフィルム


　　6-1-3 BOPP


　　6-1-4 インフレーションフィルム


　　6-1-5 溶融紡糸


　　6-1-6 延伸テープ


　6-2 射出成形


　　6-2-1 射出成形品の構造形成


　　6-2-2 構造と物性


　6-3 その他


　　6-3-1 中空成形


　　6-3-2 不織布


　　6-3-3 シート成形


　　6-3-4 回転成形



7. 環境対策の状況


　7-1 環境対策の全体像


　7-2 サーキュラーエコノミーの課題


　7-3 ケミカルリサイクル　分解しないPPの分解とは


　7-4 マテリアルリサイクル　再生の方法


　7-5 展望


【質疑応答】




