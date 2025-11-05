九州最大の店舗数を誇るアウトレットモール「(仮称) 三井アウトレットパーク 福岡」建築着工

三井不動産株式会社

本リリースのポイント

- 福岡県福岡市西区「マリノアシティ福岡」跡地にて、「（仮称） 三井アウトレットパーク 福岡」が着工。- 福岡高速環状線が至近に位置し広域アクセスに優れるとともに、福岡空港・博多駅・天神からの交通利便性も高い立地。- インターナショナルブランドからセレクトショップ、スポーツ、アウトドア、キッズまで幅広いアウトレット店舗に加え、飲食ゾーンなど、九州最大となる約200店舗を揃えるアウトレットモールが2027年春開業予定。

三井不動産株式会社（所在：東京都中央区、代表取締役社長：植田俊）、および福岡地所株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：榎本一郎）は、共同で推進している福岡市西区「マリノアシティ福岡」跡地における商業施設開発計画について、今般着工しましたのでお知らせいたします。なお、開業は2027年春を予定しています。

本計画は「マリノアシティ福岡」のアウトレット棟を建替えるとともに、一部既存建物をリニューアル・再活用します。本計画地は、幹線道路である「マリナ通り」に接し、福岡高速環状線「愛宕」ICから約2kmと至近で、広域アクセスに優れています。また、最寄りの福岡市地下鉄空港線「姪浜」駅は、「福岡空港」駅から約25分と、福岡空港・博多駅・天神からの交通利便性も高い立地です。

当施設は、幅広い商体験を楽しんでいただけるよう、アウトレットショッピングに加え、飲食ゾーンなど、バラエティー豊かな約200店舗が集積する九州最大の店舗数を誇るアウトレットモールを目指します。また、海辺の立地環境を活かした広場を整備するほか、CO2排出量の削減など、持続可能な社会の実現にも取り組んでまいります。

「（仮称） 三井アウトレットパーク 福岡」 入口 CG

当施設の主な特長

・商業機能

インターナショナルブランドからセレクトショップ、スポーツ、アウトドア、キッズまで幅広いアウトレット店舗に加え、飲食ゾーンなど、バラエティー豊かな約200店舗を揃え、幅広い世代のお客様さまに楽しんでいただけるアウトレットモールを目指します。

・共用部環境整備

海辺の豊かな環境を活かした広場にはイベント利用可能なステージを設置し、非日常を楽しんでいただける環境を創出しつつ、あらゆるお客さまに快適に過ごしていただける施設を目指します。

・ESG課題解決への寄与

一部既存建物をリニューアル・再活用することに加え、新築建物には太陽光パネルの設置や高効率設備の採用、省エネアイテムの導入などにより、CO2排出量の削減をはじめとしたESG課題の解決に取り組んでまいります。

＜添付資料１.＞ 「（仮称） 三井アウトレットパーク 福岡」計画概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/940_1_1a25b0247915df268a7a8eb49d76fa26.jpg?v=202511060857 ]

＜添付資料２.＞ 位置図

【広域図】

【狭域図】

＜添付資料３.＞ 三井不動産のリージョナル型ショッピングセンター・アウトレットモール（2025年11月時点）

＜添付資料４.＞ 九州エリアにおける三井不動産の商業施設について

九州エリアでは、2022年4月に「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」がオープンしております。「Growing Together」という当社商業施設のコンセプトのもと、地域に根差し、お客さまとともに育んでいく商業施設の新しいカタチの実現に向けて、施設間での連携を図りながら、今後も様々な取り組みを進めてまいります。

三井ショッピングパーク ららぽーと福岡（福岡県福岡市）九州エリアにおける三井不動産の商業施設 位置図

＜添付資料５.＞ 三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

＜添付資料６.＞福岡地所グループの商業施設について

■キャナルシティ博多（福岡市博多区／1996年開業）■木の葉モール橋本（福岡市西区／2011年開業）■パークプレイス大分（大分市／2002年開業）

その他の商業施設については福岡地所ホームページにてご確認ください。

https://fukuokajisho.com/business/commercial/list/