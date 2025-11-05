【イプロスものづくり】今週から次世代照明特集を開始。様々なテーマの製品・サービスを紹介
株式会社イプロス
BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、「イプロスものづくり」にて、2025年11月4日（火）から「次世代照明特集」を開始。さまざまな製品・サービスをまとめて紹介しています。
▼LED照明装置
▼有機発光材料
▼客室照明制御システム
など、長寿命・省エネを実現する次世代照明関連の製品・技術・サービスを幅広くご紹介。
2027年の蛍光灯の製造終了に向けた準備・検討等に役立つ情報が掲載されています。
