【無料オンラインセミナー】ゼロからはじめるBtoBブランディング入門～組織力と採用力を高める“ダブルブランディング”実践セミナー～2025年12月4日（木）17:00～開催

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、「ゼロからはじめるBtoBブランディング入門～組織力と採用力を高める“ダブルブランディング”実践セミナー～」のオンラインセミナーを開催することをお知らせします。

BtoB企業にブランディングは必要ないと思っていませんか？

実は、採用難や人材定着の課題が深刻化する今こそ、BtoB企業にはブランディングが不可欠です。一方で、「ブランディングは難しそう」「どう進めればいいのか分からない」「やりたくても手が回らない」という声も少なくありません。



本セミナーでは、大広が開発した、BtoB企業向けの「ダブルブランディング」メソッドをもとに、採用力と組織力を強化し、持続的成長につながる実践知をわかりやすくお届けしますので、ぜひご参加ください。



【ご参加いただきたい方】

・BtoB企業のブランディングに興味がある

・何から始めていいか分からない

・採用やインナーモチベーションに課題を感じている

・自社の知名度やブランディングに困っている

・最近CMでBtoB企業を見て気になっている



【セミナー概要】

■セミナータイトル：ゼロからはじめるBtoBブランディング入門

～組織力と採用力を高める“ダブルブランディング”実践セミナー～

■開催場所：オンライン（開催前日までにウェビナーのURLがメールで送られます）

■開催日時:2025年12月4日（木）17:00～18:00

■参加方法:事前登録制

■参加費：無料

■応募締め切り：2025年12月2日（火）23:59



【プログラム（予定）】60分

1. BtoB企業にこそブランディングが必要な理由

2. 外と内を同時に動かす2つの「ダブルブランディング」メソッド

3. 社員のモチベーションを高める「ナラティブブランディング」

4. 人材を獲得する「認知獲得ブランディング」



【登壇者プロフィール】

齋藤 俊

株式会社 大広

ソリューションデザイン本部 ストラテジックプランニング局

ストラテジックプランナー

2007年大広入社。営業として食品、流通などのTVCM制作、販促キャンペーン等を担当した後、D2Cクライアントを中心にブランド・CRMのマーケティング戦略・実装を担当。2021年4月～2024年3月末までHakuhodoDYMatrix出向。事業会社側にも約2年間常駐し、BtoCからBtoB企業まで幅広い領域の支援を担当。

伊藤 夢

株式会社 大広

ソリューションデザイン本部 ストラテジックプランニング局

ストラテジックプランナー

2021年に新卒入社。食品や飲料、小売、健康食品などのBtoC企業のコミュニケーション戦略、事業戦略から、物流や機械製造業などのBtoB企業のブランディングまで幅広い領域の支援を行う。

元田 あかり

株式会社 大広

ソリューションデザイン本部 ストラテジックプランニング局

ストラテジックプランナー

2021年大広九州入社。マーケティング部署にて、地域に根差した通販クライアントから、全国規模のナショナルクライアントまで担当。2024年からは大広本社へ出向し、コミュニケーション戦略をはじめ、商品開発、スローガン開発など、幅広い業務に関わる。