Netflixシリーズ『ウェンズデー』より、ジェナ・オルテガ演じるウェンズデーが1/6スケールフィギュアになって登場！劇中シーンを再現できる豊富なアクセサリーが付属！

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、香港のハイエンド玩具メーカー「ホットトイズ」が2000年の創立より25周年を迎えたことを記念し、日本国内にて、ホットトイズ25周年記念プログラムを実施中です。2025年10月1日（水）より開始した本プログラムでは、12月までの12週間にわたって、アドベントカレンダー式で毎週水曜日に新作アイテムを発表しています。

この度、「テレビ・マスターピース」シリーズにて、ティム・バートンが監督・制作総指揮を務めるNetflixシリーズ『ウェンズデー』より、ウェンズデーの1/6スケールフィギュアを発表いたしました。11月7日（金）よりホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」店頭にて販売開始いたします。

※在庫が発生した場合に限り、「トイサピエンス」オンラインストアにて11月10日（月）より販売いたします。

【テレビ・マスターピース】『ウェンズデー』1/6スケールフィギュア ウェンズデー

『ウェンズデー』に登場するウェンズデーを、全高約27cm、25箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。

新規開発となる、演じるジェナ・オルテガの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。

皮膚の質感やメイクなどを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。トレードマークの三つ編みおさげの黒髪は、精密な造形で表現。

小柄なボディを表現するため、新規開発の素体を採用している。ウェンズデーが特注したモノトーンの制服は、ネヴァーモア学園の校章があしらわれたストライプ柄のブレザー、スカート、ニットベストやネクタイなど、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がりだ。

劇中を彩る豊富なアクセサリーとして、バックパック、傘、チェロと弓、椅子、追跡装置、ケース付きの水晶、秘密結社「ベラドンナ・クラブ」の預言書が付属。預言書には、ウェンズデーとジョセフ・クラックストーンの対決が描かれたページも再現されている。

さらに、ハンドのフィギュアが3つの異なるスタイルで付属！それぞれマグネットを内蔵し、ウェンズデーの肩に取り付けられるのも嬉しいポイント。多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまな印象的シーンを演出可能だ。

円形の台座は、ネヴァーモア学園をイメージした石面の床がデザインされた特別仕様となっている。

●2025年11月7日（金）発売

●50,000円（税込）

●製品サイズ：高さ約27cm

●可動ポイント：25箇所

●スペシャル機能：眼球可動ギミック

●付属品（アクセサリー）：ハンド（×3）、バックパック、傘、チェロ、弓、椅子、追跡装置、水晶、預言書、差し替え用ハンドパーツ（×6）、特製台座

●取り扱い：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」

★ホットトイズ25周年 特設サイト(https://hottoys-store.jp/25th/)

■「トイサピエンス」について

ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」は、ホットトイズ社製のハイクオリティーなフィギュアをはじめとしたキャラクターアイテムのベストセレクションをお届けしています。また、人気の映画やキャラクターをテーマにした期間限定ストアを多数展開。ショッピングが楽しめるだけでなく、作品の世界観を味わえるストア空間は、毎回好評を頂き、SNS上でも常に大きな話題となっています。

◆営業時間：11:00～19:00（最終入店時間18：30）

http://www.toysapiens.jp/

■「ホットトイズ」とは？

2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と創りつづけているホットトイズ。なかでも1/6スケールで30箇所以上が可動するハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲得。主にハリウッド映画に登場する魅力溢れるキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを展開しています。ハードルが高い「俳優の肖像権」を獲得するなど、その真似ができない確かな技術で、常に高いクオリティーを追求するホットトイズ製品。その出来映えには、ハリウッドセレブや日本の著名人もファンとして名を連ねており、世界中で愛されるブランドとして確立しています。

http://www.hottoys.jp