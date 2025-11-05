カワサキ オフロード四輪車 TERYX KRX 1000 発売のご案内

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「TERYX KRX 1000」のカラー＆グラフィック等を変更し、2025年11月15日(土)に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/side-x-side/teryx/teryx-2-passenger-sport/teryx-krx-1000

TERYX KRX 1000 ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。■TERYX KRX 1000

「TERYX(テリックス)KRX 1000」は、森の中や岩場を走破するトレイルアドベンチャー。大自然を走ることを前提に設計された「TERYX KRX 1000」は高い耐久性と信頼性を持ち、強力なパワーを生み出す999cm³水冷DOHC4バルブ並列2気筒エンジンを搭載。低速・高速のデュアルレンジCVTミッション+自動遠心クラッチを組み合わせ、低速域から高速域の全域で優れたコントロール性を実現しています。また、ロングタイプのサスペンションとカワサキが独自に設計した強靭なシャーシは、高い走破性と優れた乗り心地を両立。エキサイティングなスポーツ体験を提供します。

■従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

・新型高出力ジェネレーターの採用

従来モデルに比べて約2倍の80A(37.9A → 80.0A @ 3,000rpm)を供給することが可能。電力を必

要とするアクセサリーにも十分対応できます。

・ラジエーターファンの大型化

ジェネレーターの発熱量増加に対応するため、ラジエーターファンのサイズを直径329mmから直径

350mmに拡大され、冷却性能が約150%向上しています。

・シート構造の改良

調整式シート機構の構造を変更し、シートローラーとレールの位置を反転。これにより、キャビン内

に侵入した泥によるスライド時の引っかかりを軽減します。

・ショーワ製高性能ショックアブソーバーに変更

・左右のボディにサイドマーカー装着

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/836_1_d4e6d044bc34d2b805fd3aa8f61480bc.jpg?v=202511060156 ]

※メーカー希望小売価格は参考価格です。また、納車整備費用、保険料等の諸費用は含まれておりません。

※配送に伴う費用は別途申し受けます。

※オフロード四輪車の保証期間は、新車お引渡し日より1年間です。

※車両重量は燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む重量です。

※改良のため仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

※掲載の写真は、一部現行モデルと仕様が異なる場合があります。

※車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。

※オフロード四輪車は公道及び一般交通の用に供する場所では一切走行できません。

■カラー

▽スモーキーグレー×スーパーブラック

TERYX KRX 1000 (スモーキーグレー×スーパーブラック)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-836-b2072991c693a003af809b19570ccb09.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/

LINE： https://lin.ee/W4VsNNe