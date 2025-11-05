AIで実現するインバウンド対策の新常識。『口コミロボ(TM)』、多言語対応で店舗の「Googleマップ対策」を自動化

SweetLeap株式会社

小規模店舗の口コミ支援を行うSweetLeap株式会社（本社：大阪府豊中市、代表：石谷太志）は、

AIサービス『口コミロボ(TM)』が英語・中国語・韓国語に対応したことをお知らせします。

インバウンド需要が急回復する中、多くの店舗にとって「インバウンド対策」の要である

「Googleマップ対策（MEO）」が急務です。

しかし、多くの外国人観光客の感動体験が口コミに繋がる「導線」がなく、機会損失に繋がっています。本機能は、AI多言語アンケートという新たな導線を提供し、店舗のGoogleマップ情報を充実させることで、効果的なインバウンド対策を実現します。

【背景】インバウンド対策の最重要課題、“感動”を口コミに変える「導線」の不在

今や、訪日外国人観光客の多くが、飲食店や観光スポットを探す際にGoogleマップを“旅の生命線”として活用しています。そのため、Googleマップ上での評価や口コミの多さは、来店を左右する極めて重要な要素です。

しかし、多くの店舗では、たとえ外国人観光客がサービスに感動しても、その想いを口コミとして投稿する「きっかけ」や「導線」がありません。「素晴らしい体験だった」というポジティブな感情は、お客様の心の中にしまわれたままとなり、オンライン上の“声”として可視化されずにいます。

この「感動のサイレント化」が、次の顧客を呼び込む機会を大きく損失しているのが現状であり、

Googleマップ対策における深刻な課題となっています。

【新機能】AI多言語アンケートが“入口”となり、Googleマップ対策を自動化

『口コミロボ(TM)』の多言語対応機能は、この「導線不在」という課題を正面から解決するためのインバウンド対策ツールです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5RyzsubnVrI ]

1. AI多言語アンケートが、口コミ投稿への“自然な導線”となる

食事やサービスの後に、母国語で表示されるQRコードから簡単なアンケートに回答してもらう。この一手間が、これまでなかった「口コミを書くきっかけ」となります。お客様は楽しかった体験の余韻の中で、ストレスなく感想を伝えることができます。

2. AI文章サポートで、投稿のハードルを限りなくゼロに

アンケート回答を基に、AIがその内容を汲み取った自然な口コミ文章案を母国語で提案。お客様は文章をゼロから考える手間なく、自身の感動をオンライン上の口コミとして簡単に形にできます。

3. 多言語の口コミ資産が、Googleマップ対策を強力に推進

英語・中国語・韓国語の口コミが増えることで、Googleマップ上の情報がリッチ化します。

これにより、各言語で検索する海外の潜在顧客に対して、自店舗が表示されやすくなる（MEO効果）だけでなく、多様な国からの評価が集まっているという信頼性の向上にも繋がります。

【展望】テクノロジーで、すべての店舗にインバウンド対策の武器を

私たちは、『口コミロボ(TM)』を通じて、高額なコンサルティングや専門知識がなくても、すべての店舗が効果的なGoogleマップ対策とインバウンド対策を実施できる未来を目指します。日本の丁寧なサービスや隠れた名店の魅力を、テクノロジーの力で世界中に届け、観光立国推進と地方創生に貢献してまいります。

会社概要

会社名（屋号）：SweetLeap株式会社（アドキタ～北摂の広告代理店～(https://socialmediamarketing.jp/)）

代表者：石谷 太志

事業内容：「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」の運営、WEB広告代理店事業 等

会社URL： https://socialmediamarketing.jp/adokita_company/(https://socialmediamarketing.jp/adokita_company/)