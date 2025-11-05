「山梨デザインカンファレンス2025 in 富士吉田」11月23日開催！　テキスタイルデザイン×建築×地域課題

山梨デザインセンター(知事　長崎幸太郎)では、県内のデザイナーやクリエイターが集い、地域課題の解決に向けたネットワーク活動を定期的に展開しています。


その活動を地域に広げ、地域の魅力や課題を見つめ直す機会として、「山梨デザインカンファレンス」を開催しています。参加者同士のつながりや新たな気づきを通じて、連携や発展、課題解決へとつなげることを目的とした集まりです。



第2回となる今回は、富士吉田市において、布の芸術祭「FUJI TEXTILE WEEK 2025」に合わせて開催します。


古くからこの地で培われてきた機屋や織物に光を当て、テキスタイルの未来に広がる新しい可能性を探る場として、地域とデザインの接点を深めていきます。



富士吉田市が育んできたテキスタイル産業を見つめ直し、織物に関わる人々の現在に迫るとともに、「デザインがどのように価値を高めるのか」「異分野とどのように結びつけられるのか」といったテーマを軸に、多彩な視点から議論を重ねます。



山梨・富士吉田市の豊かな自然や文化を背景に、これからのテキスタイルの姿をともに描き、未来への一歩を語り合う場です。



地域の魅力と可能性を再発見するこの機会に、ぜひご参加ください。


■開催概要

日　程　： 令和７年１１月２３日（日）　


１５：００～１８：２０　（開場 １４：３０）


１８：２０～　交流会　


会　場　： FabCafe Fuji （富士吉田市下吉田3丁目5ー16）


参　加　：無料（要事前申し込み）


　　　　　　※交流会の参加には費用がかかります（2,000円、軽食付き）


募集人数： ６０名程度　※定員になり次第締め切ります



■内容

●パネルディスカッションPart1　[１５：１５～１６：１５]　


テーマ： 「テキスタイルデザインと建築」


登壇者：　　


内藤　 廣　 建築家（多摩美術大学 学長／東京大学 名誉教授）


須藤 玲子　 テキスタイルデザイナー（東京造形大学 名誉教授／株式会社布 代表）


宮前 義之 　デザイナー（A-POC ABLE ISSEY MIYAKE）


林　 千晶　 山梨県デザインディレクター


●パネルディスカッションPart2　[1６:３０～1７:３０]


テーマ： 「富士吉田におけるテキスタイル産業のリアリティ」


登壇者：


鈴木マサル　テキスタイルデザイナー（東京造形大学 教授／有限会社ウンピアット 取締役）　　


家安　香 　 デザインディレクター （Edelkoort East株式会社/TREND UNION 代表取締役）


八木　毅 　デザイナー（株式会社DOSO 代表取締役（SARUYA HOSTEL）／FUJI TEXTILE


　　　　　　　　　　　　　　　　WEEK 事務局長）


柳川 雄飛　 プロジェクトデザイナー


●グループワーク＆発表　[1７:３０～１８:１５]



【交流会】　　[１８：２０～]　　事前の申し込みが必要です。※要参加費（2,000円、軽食付き）



■申し込み方法

下記フォームからお申し込みください。


https://forms.office.com/r/zeBMbZMTNq?origin=lprLink