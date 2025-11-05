「山梨デザインカンファレンス2025 in 富士吉田」11月23日開催！　テキスタイルデザイン×建築×地域課題

山梨県

山梨デザインセンター(知事 長崎幸太郎)では、県内のデザイナーやクリエイターが集い、地域課題の解決に向けたネットワーク活動を定期的に展開しています。

その活動を地域に広げ、地域の魅力や課題を見つめ直す機会として、「山梨デザインカンファレンス」を開催しています。参加者同士のつながりや新たな気づきを通じて、連携や発展、課題解決へとつなげることを目的とした集まりです。

第2回となる今回は、富士吉田市において、布の芸術祭「FUJI TEXTILE WEEK 2025」に合わせて開催します。

古くからこの地で培われてきた機屋や織物に光を当て、テキスタイルの未来に広がる新しい可能性を探る場として、地域とデザインの接点を深めていきます。

富士吉田市が育んできたテキスタイル産業を見つめ直し、織物に関わる人々の現在に迫るとともに、「デザインがどのように価値を高めるのか」「異分野とどのように結びつけられるのか」といったテーマを軸に、多彩な視点から議論を重ねます。

山梨・富士吉田市の豊かな自然や文化を背景に、これからのテキスタイルの姿をともに描き、未来への一歩を語り合う場です。

地域の魅力と可能性を再発見するこの機会に、ぜひご参加ください。

■開催概要

日 程 ： 令和７年１１月２３日（日）

１５：００～１８：２０ （開場 １４：３０）

１８：２０～ 交流会

会 場 ： FabCafe Fuji （富士吉田市下吉田3丁目5ー16）

参 加 ：無料（要事前申し込み）

※交流会の参加には費用がかかります（2,000円、軽食付き）

募集人数： ６０名程度 ※定員になり次第締め切ります

■内容

●パネルディスカッションPart1 [１５：１５～１６：１５]

テーマ： 「テキスタイルデザインと建築」

登壇者：

内藤 廣 建築家（多摩美術大学 学長／東京大学 名誉教授）

須藤 玲子 テキスタイルデザイナー（東京造形大学 名誉教授／株式会社布 代表）

宮前 義之 デザイナー（A-POC ABLE ISSEY MIYAKE）

林 千晶 山梨県デザインディレクター

●パネルディスカッションPart2 [1６:３０～1７:３０]

テーマ： 「富士吉田におけるテキスタイル産業のリアリティ」

登壇者：

鈴木マサル テキスタイルデザイナー（東京造形大学 教授／有限会社ウンピアット 取締役）

家安 香 デザインディレクター （Edelkoort East株式会社/TREND UNION 代表取締役）

八木 毅 デザイナー（株式会社DOSO 代表取締役（SARUYA HOSTEL）／FUJI TEXTILE

WEEK 事務局長）

柳川 雄飛 プロジェクトデザイナー

●グループワーク＆発表 [1７:３０～１８:１５]

【交流会】 [１８：２０～] 事前の申し込みが必要です。※要参加費（2,000円、軽食付き）

■申し込み方法

下記フォームからお申し込みください。

https://forms.office.com/r/zeBMbZMTNq?origin=lprLink