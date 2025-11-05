栗きんとんの里・岐阜から生まれた「栗きんとんバター」。販売店舗が全国20店舗に拡大！ご好評につき取扱店が続々と増加中

はちみつ王国


◼️「栗きんとんバター」とは

栗きんとんの本場・岐阜から誕生した「栗きんとんバター」は、長野県産小布施栗、北海道産バター、岐阜県産はちみつを贅沢に使用。


栗の上品な甘みと、バターのまろやかなコクが絶妙に溶け合う味わいで、多くの方々から注目を集めています。



発売当初から「パンのおとも」として話題となり、ギフトとしての人気も上昇中。


SNSでは「朝から贅沢！」「お餅にも合う！」といった口コミが広がり、地元・岐阜県の店舗のみならず、都市部のセレクトショップでも取扱いが増えています。



これからも「栗きんとんバター」を通じて、岐阜が誇る栗きんとん文化の魅力を全国へ発信してまいります。





■ 岐阜の栗きんとん文化

岐阜は栗きんとんの里として広く知られ、毎年多くの観光客が栗きんとんを求めて訪れます。


「栗きんとんバター」は、その伝統を現代のライフスタイルに合わせ、和菓子の魅力を新しい形でお届けする商品です。


ご自宅で楽しむことはもちろん、大切な方への岐阜のお土産としても最適です。



■ 商品概要

商品名: 栗きんとんバター


内容量: 120g


価格: 1,280円（税込）


■ 「栗きんとんバター」の販売場所



岐阜県内　16店舗


・山県市「山県ばすけっと」、「体験農園みとか」、「ふれあいバザール」、「てんこもり農産物直売所」


・岐阜市「長良川清流ホテル」、「岐阜グランドホテル」、「鵜匠の家すぎ山」、「長良川デパート」、「長良川うかいミュージアム」


・本巣市「モレラ岐阜　おなかすいた」


・揖斐郡「道の駅　夜叉ヶ池の里　さかうち」、「道の駅　夢さんさん谷汲」


・各務原市「伊木山ガーデン」


・加茂郡「白川野菜村チャオ」


・大野郡白川村　白川郷「今藤商店」


・郡上市「道の駅　古今伝授の里やまと」;



岐阜県外　4店舗


・愛知県名古屋市　オアシス21　「ギフツプレミアム」


・滋賀県米原市　「伊吹山ドライブウェイ」


・東京都新宿区　「伊勢志摩マルシェ」


・島根県出雲市「なつめ薬局」


※2025年11月6日現在の販売場所です。



・はちみつ王国の公式オンラインストアでも好評販売中


　( https://www.83oukoku.com/ )




◼️催事情報

11月は、以下の日程及び場所で対面販売をおこないます。


岐阜県産はちみつ各種、栗きんとんバターを販売します。





11/15(土)、16日(日)


10時～18時30分ごろ


岐阜県本巣市


ショッピングモール「モレラ岐阜」　1階　おなかすいた前



◼️はちみつ王国とは

『はちみつ王国』は、岐阜産生はちみつを販売する国産生はちみつ専門店です。
『贈り物にしたい宝石のようなはちみつ』をコンセプトに黄金色の金のはちみつ、県花であるレンゲはちみつ、いちご紅ほっぺのはちみつ漬けなどを販売しています。
岐阜県山県市の工房でひとつづつ丁寧に箱詰めをした商品を岐阜県内のホテル、道の駅、産直市場などを中心に合計35店舗で販売しています。



■ 運営会社情報

国産生はちみつ専門店「はちみつ王国」


所在地：岐阜県山県市東深瀬729番地6


代表者：水野雅也


事業内容：はちみつの加工製造・販売


公式HP : https://www.83oukoku.com


公式Instagram : https://www.instagram.com/83oukoku/