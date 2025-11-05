株式会社FinT、事業拡大および西日本エリアでのサービス強化を目的に新拠点「関西支社」を淀屋橋に開設。

株式会社FinT

SNSマーケティング支援とメディア運営を主軸とする株式会社FinT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大槻 祐依、以下「FinT」）は、事業拡大と西日本エリアの支援体制強化のため、大阪府淀屋橋に、関西支社を設立したことをお知らせいたします。

◼︎関西支社設立の背景と目的

FinTは、「みんなの強みを活かして、日本を世界を前向きに」をパーパスに掲げ、SNSマーケティング事業（コンサルティング、運用代行、インフルエンサーマーケティングなど）を展開し、400社以上の大手企業様のSNS起点マーケティングを支援してまいりました。

これまでも関西圏の企業様から多くのご要望をいただいておりましたが、関西経済を牽引する製造業、商社、ITなどの企業様に対し、地域特性に深く根差した、より迅速かつきめ細やかなSNSマーケティング戦略の立案・実行を可能にするため、この度、関西支社を設立する運びとなりました。

関西支社は、地域に密着したチーム体制を構築し、関西企業のSNS活用と事業成長を強力に後押ししてまいります。

◼︎関西支社の概要

<住所>

〒530-0003

大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2F WORKING SWITCH ELK

<アクセス>

京阪本線・Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩4分

京阪中之島線「大江橋」駅徒歩3分

JR「北新地」駅徒歩7分

https://maps.app.goo.gl/RkiY5WdV8pmKivw1A

◼︎関西支社長 挨拶

この度、FinTの関西支社の立ち上げをさせていただくことになりました。

また私が心掛けている「圧倒的クライアントファースト」を実現するためには、クライアント様との物理的な距離を近づけることが必要でした。FinT関西支社は、地域に根差しながら、東京と同等の最先端のSNSマーケティングノウハウを提供し、関西企業の皆様と共に成長し、若い才能が輝ける場所をつくってまいります。

株式会社FinT 関西支社長 横山 遼太

1998年兵庫県神戸市出身。関西学院大学経済学部卒業。

大学時代はNPO法人エンカレッジにて、関西支部長を務めたのち、株式会社DONUTSに内定社インターンとして入社。

新卒入社後は社長室に配属され、新規事業開発に従事し、入社半年でユニットリーダーに抜擢。2022年5月にFinTへの入社後、美容コスメメーカー様や大手代理店様を中心に担当し、2025年1月より関西支社長に就任。

◼︎FinT拠点一覧

１.東京オフィス

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1丁目18-14 恵比寿ファーストスクエア12階

２.関西オフィス

〒530-0003

大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2F WORKING SWITCH ELK

３.ベトナムオフィス

2 Thi Sach, Bến Nghe, Quận 1, Thanh phố Hồ Chi Minh 70000 ベトナム

■株式会社FinTについて

(1)SNSマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/snsmarketing）

旅行、料理、ファッション、美容等の幅広い分野に渡って、累計400社以上のアカウントのマーケティング支援を実施（2024年9月時点）。SNS運用の設計から投稿、効果測定まで一貫したSNSマーケティングをサポートしています。

(2)女性向けSNSメディア「Sucle」の運営事業（https://fint.co.jp/sucle）

「毎日に、ときめきをひとさじ。」をコンセプトに、ファッションやコスメなど、”流行の0.5歩先”のトレンドを発信している女性向けSNSメディア。を発信している総フォロワー100万人を超える女性向けSNSメディアです。現在はメディアとしての枠を超え、ユーザーの皆様の生活により深い価値提供ができるサービスとして進化しています。

Sucle Instagramアカウント：https://www.instagram.com/sucle_

(3)インフルエンサーマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/influencermarketing）

累計数千万フォロワーをキャスティングし蓄積されたデータに基づき、インフルエンサーを活用したプロモーション企画からキャスディングまで幅広くサポートいたします。

(4)VTuberマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/service/vtubermarketing）

FinTのVTuberマーケティングでは、VTuber選定やライブ配信のアサイン、企画も含めた全体戦略～実行までトータルサポートします。

(5)ASEAN 進出マーケティング事業（https://fint.co.jp/service/asean）

FinTのASEANマーケティングでは、現地パートナーとして進出国へのローカライズ～マーケティング戦略までトータルサポートします。

会社名：株式会社FinT

代表者：大槻祐依

本社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目18－14 恵比寿ファーストスクエア12階

会社サイト：https://fint.co.jp/