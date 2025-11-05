株式会社ダイセル

当社グループ会社である株式会社ダイセルメディカル（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤宣昭、以下、ダイセルメディカル）は、2025年10月29日付でガス式針なし医薬品・ワクチン用注入器「ダイセルインジェクターＰ１ ＳＣ」が、医療機器製造販売承認を取得したことをお知らせします。

本製品は、自動車に搭載されているエアバッグを膨らませるためのガス発生器（インフレータ）の製造で培った技術を応用し、高圧で医薬品またはワクチンを押し出すことで注射針を使用することなく皮下への投与を実現します。

今般の承認取得を受け、ダイセルメディカルは本製品の製造販売業者として、発売に向けて準備を進めております。製品の仕様および発売時期等は、改めてお知らせします。

今後もダイセルグループは、ライフサイエンス事業分野において医療機器事業を確立・拡大し、人々の健康やＱＯＬの向上に貢献してまいります。

＜製品概要＞

一般的名称 ：ガス式針なし医薬品・ワクチン用注入器

販売名 ：ダイセルインジェクターＰ１ ＳＣ

医療機器承認番号 ：30700BZX00277000

使用目的又は効果 ：本品は、コンテナユニットに充填された医薬品又はワクチンを、高圧で押

し出すことで注射針を使用せず皮下に投与する。ただし、インスリン注射

には用いない。

製造販売業者 ：株式会社ダイセルメディカル