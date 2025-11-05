【ガンバ大阪×Vポイント】2025年11月9日（日）のホームゲームで、Vポイント限定グッズ『ポケットティッシュケース』とVポイントを交換できる！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

Vポイントを運営するCCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、2025年11月9日（日）にガンバ大阪のホームで開催される「明治安田J1リーグ第34節ヴィッセル神戸戦」にて、ガンバ大阪公式のVポイント限定グッズ『ポケットティッシュケース』をVポイント1,500ptで交換できるイベントを実施いたします。

当日は、スタジアム内「Vポイントブース」にて、ガンバ大阪公式のVポイント限定グッズ『ポケットティッシュケース』をVポイント1,500ptと交換することができます。ポケットティッシュケースは、ガンバ大阪のスローガン「BE THE HEAT , BE THE HEART（青い炎となり、熱狂を生み出し、中心となる。）」が入ったオリジナルデザインです。なお、グッズは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

また、スタジアムではVポイントアプリでのチェックインでVポイントが付与されるキャンペーン「チェックインクーポン」を実施します。スタジアムで掲示しているポスターからチェックインいただくと、もれなくVポイント10ptを受け取ることができます。

さらに、Vポイント限定グッズ交換を記念し、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、ガンバ大阪のオフィシャルマスコットキャラクター『モフレム』が描かれたデザインを、2025年11月7日（金）から期間限定で販売いたします。これにより、ガンバ大阪の「Vキセカエ」は、第一弾『チームエンブレム』と合わせ全2種となります。

ぜひVポイントアプリをご活用いただき、ガンバ大阪ホームでの試合観戦をお楽しみください！

＜Vポイント限定グッズ交換概要＞

・開催日：2025年11月9日（日） 第34節「ガンバ大阪 vs. ヴィッセル神戸」

・開始時間：11:00（予定）

・場所：ガンバWell-being内「Vポイントブース」

・交換グッズ：ポケットティッシュケース

・必要ポイント：Vポイント1,500pt

※数量限定・なくなり次第終了となります。

＜チェックインクーポン概要＞

・チェックイン用QRコード設置場所：

パナソニックスタジアム吹田内 各コンコース

場外総合案内所

・チェックイン方法：

STEP 1：Vポイントアプリをダウンロード

STEP 2：アプリホーム画面の「クーポン」を押下

STEP 3：タブの右側にある「新着」を押下

STEP 4：ガンバ大阪クーポンの「詳細を見る」へ進む

STEP 5：ガンバ大阪クーポンの「チェックイン」ボタンを押す

STEP 6：チェックイン用QRコードを読み込む

STEP 7：「チェックイン成功」の表示がされていることを確認し、完了

＜Vキセカエ『ガンバ大阪』概要＞

（1）モフレム

・デザインの特長：

ガンバ大阪オフィシャルマスコット『モフレム』。

モフモフしたフォルムと炎（フレイム）を合わせて名付けられました。

ガンバ大阪の新マスコット「モフレム（MOFLEM）」は、ムードメーカーとして色々な接点で熱狂を生み出し、情熱でガンバ大阪とみなさんをつなぐ存在です。

・販売開始日：2025年11月7日（金）10：00

・販売終了日：2026年11月6日（金）23：59

・販売サイト：https://ip.tsite.jp/detail/KK000452

・価格：165円（税込）

（2）チームエンブレム

・デザインの特長：

シンプルなチームエンブレムです。

"G" AS OUR SPIRIT

ガンバ大阪のエンブレムは炎、ハート、ゴールの3つの要素によってガンバ大阪の頭文字「G」を造形しています。シンプルかつソリッドな要素で構成された普遍的で現代的なデザインには、サッカーのフィールドに留まらず、さまざまなシーンやライフスタイルに寄り添い、新たな体験を創出し、日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドとなるという、ガンバ大阪の強い信念が込められています。

BE THE HEAT

下部より上昇する炎の形状は、熱狂を生み出す青い炎となる、ガンバ大阪の姿を象徴しています。

BE THE HEART

中心からハートの形状を描くブルーのラインは、心の中で燃え続ける熱い情熱によって、ファン・サポーター、地域、日本のスポーツ文化の中心となる意志を表しています。

・販売開始日：2025年10月17日（金）10：00

・販売終了日：2026年10月16日（金）23：59

・販売サイト：https://ip.tsite.jp/detail/KK000400

・価格：0円

注意事項

※ チェックイン・Ｖキセカエサービスをご利用いただくためには「Vポイントアプリ」のダウンロードおよび「Vポイント利用手続き」をしていただく必要がございます。

※ スタジアム周辺は電波状況が悪い場合もございますので、あらかじめダウンロードを

お願いいたします。

※ チェックイン・Ｖキセカエサービスは「Vポイントアプリ」をご利用の方に限定のサービスとなります。

※ Vポイントカードは対応しておりませんので、予めご了承ください。

※ スタジアムチェックインのVポイント付与日については、状況により前後する可能性がございます。