AGIC特別イベント開催のお知らせ

アマダグループ（神奈川県伊勢原市、代表取締役社長執行役員：山梨 貴昭）は、2025年11月6日（木）から12月19日（金）まで「アマダ・グローバルイノベーションセンター （AGIC）」で、特別イベントとして新たなマシンとソリューションを披露するとともに、各種最新加工技術セミナーを開催します。

現在、製造業においては、慢性的な人手不足に伴う自動化やスキルレスへの対応が喫緊の課題となっています。さらに、世界的な環境意識の高まりを受け、カーボンニュートラルの実現も企業が取り組むべき重要な課題です。本イベントでは、これらの課題解決に貢献する最新のマシンとテクノロジーをご体感いただくとともに、お客さまへ最適なソリューションをご紹介します。

特別イベントは、「レーザ溶接」「厚板加工」「プレスシステム」「環境ソリューション」「複合加工」の5つのテーマで開催。マシン単体の提案だけでなく、お客さまの生産性向上に直結するソリューションをご紹介します。特に厚板加工では、初披露のファイバーレーザマシンによる切断、工程間搬送、ベンディング加工まで、工場全体の高効率な自動化運用をご提案します。

■AGIC特別イベントスケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/140940/table/97_1_f35ecf20302c4861caec17ae21db6a5e.jpg?v=202511060827 ]

※本イベントは、事前予約制です。お問い合わせは、お近くのアマダグループ営業所までご連絡ください。

最新加工技術セミナーは、生産現場の課題解決に直結するテーマをはじめ、競争力を高める最新技術動向、DXによる経営管理にいたるまで、幅広いテーマをご紹介します。各セミナーは、13:00～13:30と14:00～14:30の計2回開催いたします。

■AGIC最新加工技術セミナースケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/140940/table/97_2_af9986639ab2fc6652ebbb0ae52d12fd.jpg?v=202511060827 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/140940/table/97_3_914b86d7545bf3a885eaafb684305d74.jpg?v=202511060827 ]

■主な見どころ

ファイバーレーザマシン

3軸リニアドライブ・ファイバーレーザマシン REGIUS-3015AJe【26kW】

LBC搭載大板ファイバーレーザマシン VENTIS-6225AJe【9kW】（初披露）

レーザ溶接ソリューション

ハンディファイバーレーザ溶接機+協働ロボット FLW-1500MTS(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/weld/flw-mts/flw-1500mts.html?utm_medium=PR97) + CR-1300W（参考出品）

ベンディングマシン

電動サーボベンディングマシン+協働ロボット EGB-8025e(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/bend/egb-e/egb-e.html?utm_medium=PR97) + CR-010B(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/bend/cr-010b/cr-010b.html?utm_medium=PR97)（新商品）

切削・鉄構加工機

パルスカッティングバンドソー PCSAW-430AXII(https://products.amada.co.jp/products/product/?productid=id202103&language=1&utm_medium=PR97)（新商品） + RTコンベヤー

形鋼ドリル・バンドソー複合機 WS-700VP(https://products.amada.co.jp/products/product/?productid=id202109&language=1&utm_medium=PR97)（新商品）

プレス周辺装置

NCレベラフィーダ LCC-06PM5（新商品）

「アマダ・グローバルイノベーションセンター」特設サイトは以下よりご覧ください。

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/agic/nov_2025.html(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/agic/nov_2025.html?utm_medium=PR97)

※掲載の情報は予告なく変更される場合があります