韓国・COEXで「ギフト・ショーinソウル」を開催。日本企業が出展し、韓国での日本製品の販路拡大を目指す【11月26日・27日】

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：芳賀信享）は2025年11月26日（水）・27日（木）、COEX（ソウル世界貿易センター）内 THE PLATZにて、「第2回東京インターナショナル・ギフト・ショーinソウル（以下、ギフト・ショーinソウル）」を開催します。

「ギフト・ショーinソウル」は、日本で長年ギフト・ショー（東京・大阪・京都・福岡等）を主催するビジネスガイド社による、日本企業の韓国への販路拡大を支援するための見本市です。2024年12月に韓国・ソウルで初めて開催し（出展企業数：35社、来場者数：2374名）、盛況のうちに終幕しました。2回目となる今年は、日韓国交正常化60周年の節目でもある2025年の開催となり、より一層パワーアップした見本市を創出します。

日本企業と韓国バイヤーの商談が対面で行われ、日韓の経済交流の最前線が垣間見られる機会となります。今後「ギフト・ショーinソウル」への出展を検討している日本企業の方はぜひ視察に訪れてください。また、メディアの皆様にはぜひ取材をお願いします。日本の出展企業、韓国バイヤーへの取材もアレンジします。

前回の様子来場登録はこちらから :https://www.giftshow.co.jp/korea/2025visit/

■見どころ１. 魅力あふれる日本製品

「第2回ギフト・ショーinソウル」には、アイデア・機能性に優れた日本製品が数多く集まります。東京開催のギフト・ショーのメイン商品カテゴリーともいえる「ファンシー・ホビー」、「おしゃれ雑貨・生活雑貨」のカテゴリーの他、日本ならではのデザインが光る「インテリア雑貨」、「アクティブデザイン&クラフト」のカテゴリーからも魅力的な日本企業が出展します（出展企業数29社）。

各出展社は韓国バイヤーたちとの商談に向けて、商品の魅力だけでなく、日本製品ならではの歴史や技術力、背景にあるストーリーまで伝える準備をして出展に臨みます。韓国バイヤーたちの注目を集め、活気ある商談が繰り広げられること間違いなしです。バラエティに富んだ日本製品にぜひご注目ください。

■見どころ２. 日韓経済の最前線！日本企業と韓国バイヤーによる商談

会期中は各ブースで韓国バイヤーと出展企業との商談が行われますが、それ以外にもビジネスガイド社を介して事前に合意した日本企業と韓国バイヤーがひざを突き合わせて商談を行う「ビジネスマッチング」の場も設けられます。参加する韓国バイヤーは百貨店・スーパー・大型量販店・EC大手など韓国を代表する小売業者で、前回参加した出展企業からは内容・件数ともに非常に高く評価されました。

ビジネスガイド社では今回、東京開催のギフト・ショーとも連携して新たな韓国バイヤーの発掘と誘致を積極的に行い、前回を超える商談件数、商談成果を実現させます。

（写真左）ビジネスマッチングエリア、（写真右）ブースでの商談

【出展社インタビュー動画】

前回（24年12月開催）の会期中、会場で出展社にインタビューした内容を動画でお届けします。

詳細はこちら

・アンベル株式会社 https://eqm.jp/lv6uz6

■見どころ３. 日韓貿易を促進！韓国来場者向けセミナー

会期中、来場者向けに、韓国人講師による日韓貿易をテーマにしたセミナーを開催します。「ギフト・ショーinソウル」には、日本製品に興味があり、現在あるいは今後日韓貿易に携わる可能性がある韓国小売・流通業者が多く来場しています。

韓国から日韓貿易の魅力や可能性を発信することで、韓国企業の日本進出や日韓貿易への関心を高め、日韓間の経済交流をさらに活性化させることを目指します。

■見どころ４. 一緒に回れる！同時開催の韓国最大級見本市「Sourcing in Market」

「ギフト・ショーinソウル」は、韓国で30年以上の歴史を持つBtoB消費財見本市「Sourcing in Market（ソーシングインマーケット）」と連携し、相互に来場者送客を行っています。

「Sourcing in Market」の会期・会場は「ギフト・ショーinソウル」と同じで、「ギフト・ショーinソウル」に来場すると、韓国を代表するこの大型見本市にも簡単に足を運ぶことができ、日韓経済の最前線をより深く網羅的に把握しできます。

「ギフト・ショーinソウル」で来場登録をすることで「Sourcing in Market」の入場料が無料になります。2つの見本市をセットで、視察や取材をご検討いただけますと幸いです

来場登録はこちら :https://www.giftshow.co.jp/korea/2025visit/

【Sourcing in Market開催概要】

出展社数：約350社約400コマ

カテゴリー：「ギフト」「ホームリビング」「ビューティーファッション」「デジタルヘルス」「フード」など

会期：2025年11月26日（水）・27日（木）・28日（金）

会場：COEX（ソウル世界貿易センター）内ホールC

■第2回東京インターナショナル・ギフト・ショーinソウル開催概要

テーマ：平和と愛の贈り物 ～『カワイイ』から『機能性・デザイン性』に優れた商品が大集合 ～

会期：2025年11月26日（水）・27日（木）

時間：10:00～18:00（27日は17:00まで）

場所：COEX（ソウル世界貿易センター）内 THE PLATZ

主催：株式会社ビジネスガイド社

運営：Trade World / Korea Messe

【公式サイト】https://www.giftshow.co.jp/korea/2025/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/giftshow.seoul?igsh=dXVxc2x3dzJpenZh

■お問い合わせ先

株式会社ビジネスガイド社 ギフト・ショーinソウル事務局

〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2 ぎふとビル

TEL: +81(0)3-3843-9851（直）/ FAX: +81(0)3-3843-9850

E-mail: seoul@giftshow.co.jp